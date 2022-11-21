跨國多重資產夯 十月淨申購飆

隨著市場反覆消化各種利空與不確定性，不但部分資產的合理評價面逐步浮現，部分風險性資產也開始增溫。根據投信投顧公會統計，10月份在各類型投信所發行的主動式基金中，以跨國多重資產淨申購金額最高、達30.21億元。

法人表示，由於市場仍波動、且明年經濟錢請仍存有不確定性，加上各類資產多在大幅拉回整理後、部分中長期投資價值逐步浮現。也因此，扣住美國多重資產的策略仍相對受市場青睞。

法人評估，金融市場仍將面臨較大的不確定性、高波動可能持續，主要擔憂來自美國經濟可能衰退、企業獲利轉弱、積極的貨幣政策，通膨維持高點及地緣政治風險等，但美股、可轉債、以及非投資等級債仍具有長期投資價值就美股來說，標普500指數的預期本益比已由今年初的21.4倍大幅回落，且低於長期的16.37倍，具備長期投資價值。

目前可轉債多為總報酬型及偏債型可轉債。意味若市場震盪持續在債底保護下，可轉債下檔參與率可望降低，若股市向上，則具有向上參與力道。

在高市場波動環境下，可轉債將展現追漲及相對抗跌特性。就非投資等級債而言，預估今年違約率微幅上升，但遠低於歷史均值。明年違約率仍可望低於長期平均。

於此同時，美國非投資等級債券殖利率由去年底的4.3％大幅攀升，目前收益率約為9％，整體收息價值大幅提升。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，在地緣政治驅動避險情緒、升息預期、通膨隱憂三大不確定因素下，預期市場波動起伏大，今年市場仍然面臨諸多不確定性，因此建議穩健型投資人不妨採取USA潛力收益多重資產的投資策略，可選擇核心配置美股、能布局多元主題趨勢、同時有專業經理人靈活調整持股的多重資產型產品，更能因應市況攻守兼備。

美國經濟基本面強健，企業盈餘能力佳，升息時點預估將在全面退出購債計畫之後，料時間點將落在明年下半年，也就是整體資金寬鬆環境料還將延續一段時間，投資商機仍然可期，採取以美股為核心來進行多元資產布局，將更有助於分散投資組合風險，掌握不同市場輪漲契機，同時也能透過收益部位獲得息收保護，以兼顧報酬和波動管理，穩中求勝。