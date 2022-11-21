水電瓦斯族群 淘綠金

全球淨零浪潮下綠色資本支出加速成長，帶動水電瓦斯基礎建設產業變革，也提升基礎建設基金的長期投資吸引力，10月高盛永續投資研究提出，綠色資本支出大幅提升，全球加速推動淨零排放、淨水設施、清潔能源等，投資綠色資本成為基礎建設產業成長催化劑。投信法人指出，綠色投資是全球政府部門與民間企業共識，也成為水電瓦斯等公用事業基礎建設基金持續成長的關鍵動能。

今年全球金融市場動盪，不過，受惠能源及公用事業等產業盈餘展望相對正向，資料統計，投資公用事業與基礎建設基金多數仍維持正報酬、展現防禦抗跌特性。11月Factset資料顯示，明年標普500指數及各產業預估盈餘展望，幾乎全面遭下修，僅基礎建設相關產業如能源與公用事業預估盈餘獲上修13％及1％。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映說明，通膨與升息的壓力持續，全球經濟面臨下修風險，也使得各產業明年盈餘面臨下修壓力；不過，整體能源價格處於歷史高檔區，加上全球解封潮崛起後，運輸服務需求提升，使得能源、運輸、港口等公用事業盈餘成長力道相對可期。林志映指出，綠色資本支出也是水電瓦斯基礎建設的長期投資，基礎建設綠色升級的相關供應鏈也成為最具潛力的投資標的，如減碳、零碳、淨水設施，及節能等標的。

基礎建設與公用事業具備長期實質需求、企業財務結構穩健，通膨環境下受到影響較小，價格調整具備通膨連動特性，通膨轉嫁機制下，維持整體產業營收穩定度與股息品質，投資水電瓦斯基礎建設基金適合作為防禦性資產長期持有，同時還享有定期息收、高品質現金流。