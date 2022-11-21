利多一波波 基建股買點浮現

美國今年10月通膨數據顯著降溫，有助於減緩聯準會極度鷹派的升息步調，市場紛紛預期明年上半年有望結束升息循環，意味著令市場痛苦難耐的升息將告一段落。

法人指出，隨著升息循環步入尾聲，具備股息優勢、營運穩健特質的基礎建設產業，挾著進可攻退可守的優勢，股價表現相對可期。

永豐ESG全球數位基礎建設基金經理人陳世杰表示，10月中旬美國公債殖利率升破4％時，誘發資金抵換效應，衝擊基礎建設市場信心，導致產業評價修正。隨著升息腳步趨緩，利率大幅、快速飆升的景象或將會暫時落幕，基礎建設產業也可望揮別資產抵換效果，股價走勢回歸基本面因素後，長期營運穩健的特質有望支撐其表現，投資機會值得期待。

陳世杰說明，當升息循環步入尾聲，利率市場將趨於穩定，金融市場動盪可望降低，而觀察最近二十餘年歷史經驗，在此過程中，不論在聯準會升息循環結束時、或提早半年進場投資全球基礎建設產業，持有三個月、六個月、甚至一年後，投資報酬率均為正，而且隨著投資時間拉長至一年，產業漲勢也相對明顯。

隨著美國消費者物價指數回落，市場風險情緒逐漸回溫，短期反彈行情應該不會太快結束。但高通膨導致的經濟衰退隱憂依然存在，市場後續仍難免經歷震盪，因此建議以定期定額的方式分批布局在具備股息優勢、營運相對穩健的基礎建設產業，不論對短中長期的投資配置，都會是相對有利的選擇。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，美國會8月中旬正式通過降低通膨法案，並且已經總統拜登簽署，其將聚焦綠能、醫保以及稅制等三大面向，但用於能源安全和氣候投資的撥款高達3,690億美元，占整個法案規模4,370億美元的近8成，可以預見未來太陽能、風電，以及電池等電力技術將會有革命性的發展。

此外，美國能源署（EIA）最新一期的電力月報指出，截至8月底止，與去年同期間相比，太陽能及風力發電量分別增長29.3％、22％，在各發電方式中成長率分居一、三名，顯示電力轉型早已處於現在進行式，只不過目前才正要進入成長期，建議投資人可以順勢搭上這波新潮流的火車頭，見證多元電力新基礎建設，從中獲取潛在的龐大商機。