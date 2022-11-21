搶技術性反彈 美科技股逢回買

Refinitiv預估數字顯示，S&P 500公司當中，今年第三季整體的獲利年成長3.1％，科技股為-3.4％，但為谷底，之後的季度逐漸好轉。此外，分析師預期，明年第二季開始，科技股獲利回到正成長，且成長速度超過整體S&P 500公司，整體美國企業獲利回到成長軌道。

法人指出，科技股自今年第二季以來從評價面修正轉往基本面修正，後市仍將震盪整理，不過，由於科技股短線乖離過大，有技術性反彈可能，目前正是逢低布局時機。

富蘭克林華美AI新科技基金經理人楊金峰表示，儘管第四季數家科技巨擘最新財測展望不佳引發股價大震盪，然市場早已預期第四季科技產品將以降價等策略加速去庫存。根據高盛最新預估指出，展望明年S&P 500成份股EPS年增率仍有3％，其中資訊科技類股更會從今年年增4％上升至明年的6％。

楊金峰認為，推估在明年下半年，隨著主要央行貨幣政策不再那麼緊縮、全球各國經濟陸續重啟下，智慧型手機與車用電子需求回溫及企業對資訊安全的重視與日俱增，半導體產業將展開新一輪復甦周期，相關產業鏈獲利或將有所提振。

第一金太空衛星ETF經理人牟宗堯指出，過往全球化概念遭到破壞，國際局勢不確定性升高，衛星技術關乎區域和平，近期低軌衛星發射、製造、遙測功能、通訊需求等相關供應鏈，今年財報表現與傳統消費型電子產業迥異，低軌衛星成長動能受市場關注。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，主流車企優質車型不斷推出提升行業景氣，電動車行業向上趨勢明確。美國政策環境回暖，有望重回高成長，電動車企龍頭繼續引領全球電動化趨勢，全球新能源汽車產業鏈已步入高速成長階段，銷量佳績可望持續。

富邦ESG綠色電力ETF經理人洪珮甄表示，在金融市場動盪、景氣出現疑慮之際，太陽能及新能源動車等綠電相關趨勢產業，基本面上仍相對具備支撐，表現有望優於大盤表現。