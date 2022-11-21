剛性需求強勁 台科技股長線俏

根據統計，11月以來台灣晶圓製造指數上漲16.65％，相對強過半導體類指數漲幅的14.46％、電子工業類指數漲幅的11.11％，或是台股加權指數的9.46％等，顯示晶圓製造題材仍有利多走揚的表現契機。投信法人表示，台灣科技產業長線需求仍強勁，長線看好。

兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金研究團隊表示，半導體產業供應鏈存在長線的需求面，加上成長性強勁的題材有發展空間，像是聚焦在半導體核心價值的中游領域，如晶圓製造等領域，且兼顧公司治理與獲利能力的企業，較可望在市場修正後搶搭利多回籠的投資機會。

觀察現階段晶圓製造廠具有製程競爭、技術條件等機會，仍有企業龐大的資本支出支撐，搭配第三類半導體材料碳化矽可生產為碳化矽晶片，在高電壓應用與節能效果上頗受好評，深受電動車製造商青睞，有助擴大需求力道。

網路運算世代下的平行運算晶片也成為受惠題材，這些是晶圓製造產業鏈中的重點主軸，建議可趁勢分批加碼布局或長期納入關注標的；惟因近期晶圓製造業者受到地緣政治干擾的因素擴大，未來產業生態系的發揮仍須觀察國際局勢的變化。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，目前至第一季2月底財報公布完之前，預料台股仍有機會上演反彈走勢，預先走一波紅包行情。

美國鷹派升息的政策與態度，造成台灣股市前兩個月的整理修正，現在公布CPI數據7.7％較預期低的結果，也帶動台股反彈。郭修伸表示，現在市場預期12月份聯準會升息2碼，不排除選舉之前、至明年初會持續上演反彈。

郭修伸表示，目前看好的產業變化不大；短線上至下次第四季財報公布之前，可望預先獲得一波紅包行情，接下來感恩聖誕假期，外資是否會如以往休長假跨年，仍值得關注與留意。

復華數位經濟基金經理人陳彥安指出，目前台股技術面短期均線呈現多頭排列，預期台股在財報利空測試後，搭配技術面低檔背離、美國聯準會升息近尾聲，有望延續股市評價面修復行情，惟因應市場不確定性，建議透過定時定額分批低接台股基金以分散波動風險。