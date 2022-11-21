全球股市強彈 科技基金有戲

美國通膨數據下滑，且低於預期，美股啟動一波強勢反攻，其中費城半導體更創下單日漲幅1成，帶動全球股市大反彈，聯準會（Fed）有望放緩升息步調，儘管科技巨頭對前景看淡，市場仍期待去庫存後展開新一輪行情，有利逢低提早布局新科技基金。

富蘭克林華美AI新科技基金經理人楊金峰表示，儘管終端需求轉弱，科技巨擘財測展望不佳，但市場早已預期科技產品將降價加速去庫存。根據高盛最新預估指出，展望明年S&P 500成分股EPS年增率仍有3％，其中資訊科技類股更會從今年的年增4％，明年上升至6％。推估明年下半年貨幣緊縮緩和，各國經濟陸續重啟，智慧型手機與車用電子需求回溫，半導體將展開新一輪復甦週期，相關產業鏈獲利將有所提振。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，Fed升息預期，短期科技股波動仍大，總經風險的成本、供應鏈、利率等，導致科技股價大幅偏離長期預期，靜待逐步消失回歸基本面。各國政府與企業更重視氣候變遷帶來的威脅，加上技術創新與減碳需求，將為企業帶來新的營收切入點，有利永續企業後市表現，建議優先配置具ESG優勢科技個股。

日盛全球智能車基金研究團隊認為，美國通脹拐點已現，美股迎來階段性反彈，觀察產業表現，電動車處高成長期，調研機構預估明年為少數高速成長焦點。高估值股將被市場重新評估，低本益比族群可能受關注，包括中游汽車零組件，工業的電池及電控相關的軟體和韌體等，均為可留意的族群。

富蘭克林華美AI新科技研究團隊強調，數位轉型與科技創新成長趨勢不變，AI演算法帶來商業發展潛力，投資策略聚焦創新領域，具長期競爭力產業龍頭，如先進製程晶圓代工、車用半導體、EDA軟體、雲端運算與對資訊安全等的投資機會。