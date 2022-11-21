台股最強吸金機 單周外資淨流入27.2億美元

美國通膨數據降溫後，全球市場瀰漫著樂觀情緒，但受到聯準會官員試圖淡化樂觀看法之下，投資情緒轉往謹慎氣氛，新興亞股上周走勢分歧。法人指出，綜觀上周資金，新興亞股淨流入29億美元，其中台股最受外資青睞，單周淨流入27.2億美元，是唯一雙位數淨流入的新興亞洲經濟體，而印度及越南分別有5.5億美元及2.03億美元的淨流入。

中信臺灣智慧50 ETF（00912）經理人張圭慧指出，台股市場受惠於國際投資大師布建資金效益，及台版晶片法案過關等利多消息的激勵下，台股上周衝破季線，惟成交量有所下降，意味著投資人已轉往觀望態勢，在經濟走緩之際，估計短期內台股仍有波動性、為高檔震盪格局，靜待盤整後的上攻機會。

張圭慧表示，國內九合一大選將於本周登場，依據歷史統計，近五次縣市長選舉，選前選後台股勝率都相當高，選後一周的慶祝行情、上漲機率更高達100％，惟投資人仍須注意地緣政治帶來的風險，以及美國聯準會的態度，建議在操作上可布局具長線題材、政策加持的產業，像是電子題材、半導體產業、IC設計、電動車以及網通等族群。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南總理上周於公開談話中表示，將透過政策面去緩解資金面的問題，並成立工作小組，著手處理房地產近期所遭遇的問題，顯示政府有意積極解決流動性問題，有望進一步緩解市場資金趨緊的情況，政府支持的消息一出，上周五越股跌幅收斂至平盤，市場資金有望以漸進的方式舒緩。

張晨瑋表示，短線仍需關注融資清理情況、越指築底訊號，以及政府的實際政策落實，以散戶市場為大宗的越南市場，有望在政策激勵、負面消息逐漸淡化之際，吸引散戶回籠，惟短期內仍處震盪格局，需注意越股流動性是否能維持動能。

群益印度中小基金經理人林光佑表示，今年來印度股市整體表現仍相較其他股市穩健，年至今更是少數維持正報酬的股市。後市來看，印度整體製造業景氣仍保持強勁；在企業獲利方面，根據印度企業發布之展望，在成本壓力逐漸緩解下，下一季利潤率可望改善，企業獲利增長動能依舊穩健。

中長期而言，基於印度政府政策也有助促進產業發展以及吸引投資目光，包括稅法修正、推動基礎建設投資、簡化設立公司流程以加快投資進度等等，搭配所具有的龐大人口紅利所帶來的勞動力與消費力，有利印度股市表現延續。