10檔高息ETF 績效買氣揚

台股近日回神，連帶低波動的台股高息ETF表現也深受法人青睞，統計十檔台股高息ETF基金中近半獲法人買超青睞，投資人買氣也持續追加，反映在績效上，也全數有3％至9％以上的漲幅。

市場法人表示，接下來台股行情雖然不看淡，但短線上大盤反彈已逾千點，台股高息ETF的波動度相對個股與大盤低，但也有跟漲的好表現，穩健投資人可以台股精選高息ETF為核心配置穩固資產，參與台股中長期投資契機。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，台股高息ETF成份股的挑選中，能為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業，是很重要的一環，從已公布EPS成長率，企業獲利成長若能創新高，有利於未來股利率及股價表現。

一般而言，企業營收、獲利穩定，配息後相對容易填息，而會填息的高殖利率股，往往備受市場青睞，加上股利政策全數公布後，高息股較易受資金青睞，股價更易受到拉抬，可達到息利雙收的效益，適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。

大華銀投信指出，統計至今年8月31日，過去五年台灣加權指數的總報酬率為71％，其中有29％為配息再投入貢獻。目前位於景氣循環末段，成長股表現相對不振，建議投資人透過價值型投資，挑選穩健配發股利的企業，降低投資組合的震盪。

富邦投信則表示，今年以來，台股在升息、通膨以及需求放緩等負面因素下大幅回檔，以評價面來看，台股本益比除了已經來到歷史相對低檔區外，股價淨值比也已低於2010年以來的平均水平。在評價已大幅修正的狀況下，站在長期投資、定期定額、定期不定額的角度，皆是達成微笑曲線的較好投資時點，建議投資人可趁目前台股位處相對低點之際積極參與。

安聯投信台股團隊表示，儘管聯準會利率超過2.5％中性利率水準、且在美國實質利率翻正之前，美國利率仍將長時間保持在更高水平，不過利率大幅變動對市場影響已大致反映；另一方面，隨著通膨高點已過，加上市場風向開始轉變，亦有助於成長題材重獲得市場青睞。整體而言，隨著市場風向轉變所帶來投資信心有望逐步回溫，建議可在台股有望逐步回溫之際，增加投資組合具成長利基的標的。

至於題材上，可聚焦市占率提升、產品滲透率增加、規格提升、抗景氣循環等。