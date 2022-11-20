過去十年數據 新加坡REITs指數 複合報酬率122.82％

近幾個月新加坡取消多數防疫限制、推行國際商務活動等，推升今年實質經濟成長率估值達3.6％。

投信法人指出，根據過去十年數據，新加坡REITs指數複合報酬率達122.82％，超過全球REITs指數的75.6％，加上以往美國聯準會升息（2015～2018年）及縮表（2017～2019年）期間，新加坡REITs指數表現比全球REITs指數穩健成長，今年在升息及縮表環境下，新加坡REITs指數仍較耐震持穩，將提高REITs投資吸引力。

兆豐新加坡交易所房地產收益基金研究團隊指出，由於REITs收益多以物業租金為主，多數新加坡REITs物業到期年限超過20年，且商業性物業有機會與政府商談展延，以長期投資來看，REITs相對具有穩健性。

兆豐新加坡交易所房地產收益基金研究團隊表示，雖然今年物價受到俄烏戰爭影響而上升，但也有機會帶動REITs物業租金上揚，反而可望增加收益機會，因此國際地緣政治因素對新加坡REITs的影響性較低。

兆豐新加坡交易所房地產收益基金研究團隊表示也表示，受惠於經濟復甦力道下，新加坡REITs股利有機會更出色，建議投資人可趁勢納入新加坡REITs於核心資產配置中，追求累積資產總報酬的空間。

群益全球地產入息基金經理人楊慈珍表示，在通膨隱憂牽動市場情緒下，讓全球股市波動加劇，倘若後續通膨問題更為加劇，在抗通膨投資標的選取上，不妨留意提供穩定配息收益的REITs基金。一般而言不動產租金會隨通膨走升而提升，因此可將REITs視為抗通膨資產。

從地產景氣循環角度來看，許多區域和產業正處仍在復甦軌道上，加上市場消化全球債券利率彈升的波動逐漸減小，有利REITs後市表現，不過在市場資金輪動快速以及各國景氣階段不見得一致下，建議看好REITs的投資人不妨以全球布局的方式來因應，一來掌握各市場投資契機，二來也分散投資風險。

台新北美收益資產證券化基金經理人李文孝指出，美國REITs財務體質健全，目前負債比不到30％是歷年最低，遠低於金融海嘯55％，現金充裕。目前美國REITs未來一年的本益比約16倍，股利率達4％，相當具吸引力。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，當前美國整體REITs市價相對淨資產價值NAV折價接近20％，儼然成為價值投資焦點。