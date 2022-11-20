美REITs股利率上升 擇機布局

股價大幅下跌，美國REITs的平均股息收益率在第三季度，延續了全年的上升趨勢。以市場的美國REITs指數而言，其股利率的上升超過了十年期國債收益率的增幅，導致利差略高於第二季度。十年期收益率在第三季度上漲約80個基點，使今年的漲幅超過200個基點，REIT收益率在上漲趨勢中與國債繼續保持同步，投信法人表示，REITs投資價值浮現，建議可擇機適量布局。

富邦入息REITs+經理人蘇筱婷表示，不同的REITs類型擁有不同的收益率，而衡量REITs投資優劣的秘密武器，則是與十年期國債相比的利差。零售房地產投資信託基金的股息今年繼續上漲，儘管派息率仍然保守，且大多低於大流行前的水平。隨著股價在今年至第三季度下跌29％，零售REITs的股利率從去年底的3.9％上升到6％。

傳統上，醫療保健房地產投資信託基金的股息收益率，在房地產投資信託基金領域中最高，這使得它們對利率上升特別敏感。蘇筱婷表示，這種關係在第三季度很明顯，儘管房地產基本面有所改善，但利率上升引發醫療保健REIT股價大幅下跌，將季度末股息收益率推高至6.7％。龍頭醫療保健REITs在大流行期間都削減了股息，並配發低於同業平均水平的收益率。未來隨著年底入住旺季的到來，收益的上升可能會使明年增加股息。

第三季辦公室房地產投資信託基金的平均股息收益率為5.7％，在本季度躍升約100個基點，達到自2020年初疫情最嚴重時以來的最高水平。第三季度10年期國債收益率的漲幅超過了約80個基點，導致利差擴大至186個基點，高於大流行前的水平。

PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金經理人張書廷指出，今年REITs表現失色，主要是因為美國公債利率快速上升，高漲的殖利率壓縮REITs的投資吸引力，加上市場憂心一旦經濟放緩，可能衝擊房市與租屋市場，事實上，最新全球REITs平均住用率接近歷史高點93.67％，反映租賃市場持續熱絡，在財務面上也持續好轉，搭配特定種類REITs股利率已高於十年期公債，可望重獲市場青睞。

張書廷表示，REITs市場的發展日趨多元化，除了投資人熟悉的住宅租賃，還有商用、醫療中心、資訊中心、辦公室、工業、自助倉儲等各類型REITs，其中，在高速運算與大數據持續發展之下，資訊中心相關REITs商機日益蓬勃發展，另外，隨著全球已開發國家步入高齡化社會，醫療中心相關REITs也成為另一個市場關注焦點。