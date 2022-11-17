股神買台積電 台股可望上攻

受到通膨數據優於預期、巴菲特2022年第三季出手買進台積電等消息影響，台股近日反彈，11月以來至17日台灣加權指數上漲1,498.02點，漲幅達11.49％，讓投資人在2022年的尾聲迎來曙光。法人分析，預期2023年第一季會進入存貨調整，但隨著庫存調整完成、升息步調趨緩，資金有望回流台股，激勵行情走升。

國泰投信全球經濟與策略研究處副總經理王誠宏表示，預期美國聯準會2022年12月將會升息2碼， 2023年第一季再升息1碼，此後轉向觀望態度。觀察資金面，隨著美國緊縮進入尾聲，預期美元將走弱，在台幣走強下，資金有望回流台股，外資將逐步補回部位，原本「現金為王」的態勢將出現轉折，也有利帶動市場行情。

王誠宏分析，由於台灣在國際供應鏈中負責中高端產業，通常對會率先反應景氣的強弱，在目前黃藍燈且即將觸底的情況下，也暗示距離景氣反轉走強已不遠，台股目前本益比10倍，已領先反應景氣放緩預期。

從大型投資機構的決策也可發現，國際資金對台灣產業的青睞，全球晶圓代工龍頭台積電成為熱門標的，如股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）、橋水基金（Bridgewater）與對沖基金老虎全球（Tiger Global）都在今年第三季敲進台積電ADR，波克夏更是一口氣豪買41.2億美元，震撼全球金融圈，更是對台股的一大激勵。加上政府推出的台版晶片法案，皆有利台灣半導體供應維持全球領先地位。

觀察台灣9月PMI受海外需求減緩及去庫存影響持續下降至44.9，不過客戶庫存下降加快、新出口訂單趨向止穩，庫存調整持續好轉中，預期明年第二季可完成，隨著調整步入尾聲，台股有望迎來拉貨及補庫存行情。觀察明年第一季屬於溫和的存貨調整，主因是受到2022年初基期較高的影響，實際殺傷力不大，同時也不排除政策面的利多加持，加上一般而言市場行情大多會提前反映，且2022年台股歷經大修正後，明年整體上行空間大於下行空間，因此不需太過悲觀。

政經方面，習拜會落幕讓美中緊張關係有所緩解，在不確定性趨緩下，也有利臺灣產業在全球供應鏈的布局。此外，隨著習近平對俄羅斯施壓，表態反對在烏克蘭使用核武後，俄烏戰爭對經濟金融的影響也逐漸削弱，預期明年年中美國CPI年增率可望跌破5％，美台股市本益比也將回升，若通膨回落越快，市場的反彈速度也越快，投資人可逢低承接台股，中長期台灣企業獲利韌性將帶動台服強勁回升。