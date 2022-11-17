雙電產業引爆商機 績效可期

運輸工具電動化及電力多元化，可說是近年來各主要國家共同努力執行的政策方向，且全球交通工具與能源系統的變革持續進行中，掀起電動車浪潮，及太陽能與風力等多元電力發展，雙電產業商機引爆兆元商機，成為全球投資新主流，布局電力與電動車兩大雙電主題基金，後市績效亮眼可期。

群益投信表示，市場針對雙電題材，相繼推出相關產品，但目前多數基金或ETF大多僅聚焦於電動車或電力單一主題，該公司率先推出國內首檔同時鎖定多元電力、電動車兩大雙電主題的「群益智慧聯網電動車基金」，將於11月24日開始募集，以全球受惠聚焦於電動車製造、儲能技術、自動駕駛、車聯網等個股為投資標的，提供投資人更全面掌握雙電產業鏈投資商機，參與未來30年全球變革趨勢的投資新機。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷指出，今年來金融市場受到俄烏戰爭、主要央行升息對抗通膨等利空干擾而波動劇烈，但在通膨數據出現放緩跡象，市場預期接下來聯準會有望放緩升息步調，興起市場將築底反彈的期待，現階段亦不失為掌握明年成長股反彈的契機。

就投資主題來看，電力與電動車兩大主題的反彈力道最值得期待，以近日全球股市反彈表現，雙電主題股價指數領先全球股市，11月10日單日反彈幅度超過6％的表現亮眼。後市從銷售動能來觀察，電動車不象消費性電子面臨庫存調整壓力，根據MarkLines與IEA統計，2020年及2021年電動車銷量增速，分別為41％與120％，在全球電動車滲透率提升下，成長前景看好。

洪玉婷強調，電力主題方面，隨歐美中各主要區域將多元電力訂為國家重要政策，積極推動太陽能、風力等電力轉型，市場預估2021年至2050年每年投資金額可望達3.3兆美元，產業前景值得期待。即雙電題材均具備市場需求旺盛，及政府政策力挺兩大利多，產業成長動能強勁，更是投資布局不可忽視的兩大板塊。