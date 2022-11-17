電動車拉風 長線具爆發力

市場明年關鍵字將聚焦於衰退、投資宜慎選持股，幸運的是相較其他產業，電動車仍處於高成長期，調研機構預估全球銷售量年比仍有超過3成的成長率，顯示該產業成為明年少數高速成長焦點。投信法人持續看好智能車產業。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，由於企業成長動能及年成長率將不若過往，因此高估值股票將會被市場重新評估，低本益比族群可能為市場關注標的，目前低PE族群包括中游汽車零組件，工業類股中的電池，以及電控相關的軟體和韌體等，均為可關注族群。

多元電力產業成長性可期

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，隨著環保識抬頭，以及科技日新月異之下，全球車輛產業持續朝聯網科技、自動駕駛和電能驅動等趨勢前進，車廠不斷導入新科技，並將傳統零件升級電子化，目前新型車款內的電子系統，約占整車成本的40％，帶動智能車的長線爆發力商機。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，近年來在極端氣候干擾以及地緣政治導致能源供應危機的影響下，部分國家也體驗到限電停電帶來的諸多不便，為求降低對石化燃料的依賴，維持穩定供電與更具效率的電力調度，令太陽能與風力等多元電力發展備受重視，相關基礎建設布建如火如荼進行中，也帶動相關商機，包括智慧電網、儲能設備等重要電力解決方案，多元電力產業之成長性將可值得期待。

各國政策加持一波波

凱基未來移動基金經理人馮紹榮分析，通膨今年基期很高，明年第一季通膨年增率創新高機率低；隨著通膨逐漸受控，升息幅度也會開始趨緩，研判目前利率在最大爬升期的末端，明年上半年有機會見到聯準會放鬆升息力道，成長股評價修正可望告一段落。擁有各國政策加持的電動車產業，可望持續受惠能源轉型商機挺過景氣逆風。

中信電池及儲能ETF經理人詹佳峰表示，市場對鋰電池需求量增加，碳酸鋰價格來到每噸60萬元人民幣，創歷史新高，今年2月以來上漲55％，料因需求不減，價格將維持高檔，鋰價持續上漲也反映在相關公司的股價，估計未來中上游供應鏈走勢仍向上，靜待第四季財報出爐的同時，投資人不妨可將資金布置於電池、儲能為題的ETF。