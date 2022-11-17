漲升行情 法人：債券投資機會現

美國10月CPI年增率自降至7.7％，創元月以來最小增幅，核心CPI年增率亦放緩至6.3％，加上有聯準會官員表態支持放緩升息步調，美國10年期公債殖利率驟降至3.81％，全球債市喜迎漲升行情。法人表示，債券市場投資機會浮現。

根據芝商所FedWatch顯示，截至11月14日為止，期貨市場預估12月升息2碼機率約8成，升息3碼的機率約有2成，預估到明年3月時本波升息循環終點為4.75％～5％，但須到明年年底才有可能降息。

隨著利率墊高，經濟衰退的風險隨之上升。法人認為，此時債券投資時機到。

富達認為，近十年的低利率時代下，投資人傾向往股票市場找尋高殖利率的投資機會。

然而現在10年期美國公債殖利率超過4％，投資等級債殖利率達6％，債券投資反而得以讓投資人在享受近似於大型跨國公司股利率的同時，承擔更低的風險。

富達統計自2009年以來，非銀行投資者股票部位占比持續提升，2020至2021年幾乎達到四分之一，然而該比重隨股市震盪後，投資人出清股票部位讓該比重下滑，使投資人持有更多的現金。在同一期間，歷經升息且被大幅拋售後，債券評價更顯得便宜，也為非銀行投資人留下很大的債券配置空間。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊模型預估，美國經濟恐於明年下半年陷入衰退，失業率於明年年底升至5％，同時消費通膨率降至4.1％，有利於債市反彈的跡象已更趨明朗。

富蘭克林證券投顧表示，隨著聯準會升息進入下半場，債市投資機會已更加明朗，不過著眼於短時間內累計升息幅度已達3.75個百分點，經濟衰退風險也隨之上升，相對看好美元計價全球複合債基金為核心配置，來搭2023年債市多頭行情。

根據富達投信整理，資金也明顯前進債券基金，只不過資金主要集中在公債、公司債，至於非投資等級債和新興市場債、新興市場當地貨幣計價債仍是賣超。