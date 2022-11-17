多重資產基金 抗通膨利器

聯準會（Fed）官員再放鷹，升息還有下半場，貨幣緊縮終結，使得全球整體經濟將進入下行，投信認為，金融市場波動預料仍可能受刺激而升溫，現階段投資策略，仍應兼顧降低風險與提升效率，建議透過多重資產基金布局，靈活配置掌握跟漲抗跌機會。

日盛台灣多重資產基金研究團隊指出，升息間接影響企業獲利與市場信心，並引發金融資產價格修正，但台灣特別股及台灣可轉債於股市下跌時參與率較低、上漲時參與率跳升，整體風險較大盤低，長期展現較佳的投資效率。

重貼現率目前1.63％，相較先前低點的1.13％，調升幅度有限，特別股平均股利率約4.1％至4.5％，仍有相當差距。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，台股後市通膨仍是主要負面因子，包括利率上漲、資產價格修正、美元走勢、經濟成長放緩等，但年底前Fed鷹派更強勢的機會不大，升息預料可能軟化，有助激勵市場氣氛，第四季迎反彈行情，但震盪仍可能較大，可採取股債多元布局的台股高股息平衡基金，降低波動度。

台股短線反彈，外資對庫存研判進入谷底調整，明年第二季可望反轉向上。劉宇衡認為，操作上以長期配息穩定為主要核心持股方向，以降低波動度，優先布局殖利率在市場均值之上，且有高度成長標的，高股息看好台積電供應鏈及半導體相關利基股。

日盛台灣多重資產基金研究團隊預期，儘管全球股債仍受地緣政治影響，但先前居高不下的通膨，有放緩跡象，且預期明年Fed升息可望見頂，將有助未來一至兩季全球不確定風險加速消退。搭配台股過去十年表現，第四季有傳統旺季加持，第一季受惠元月行情的平均報酬達4.3％，居表現最旺的季度。