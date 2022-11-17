高息股攻守皆宜 經理人青睞

受到利率急升、景氣趨緩的影響，處於進行式的美股第三季企業財報好壞參半，投資人普遍悲觀看待企業獲利前景，轉而更加重視股息。美銀於10月針對全球基金經理人所做的調查顯示，高達83％認為優質盈餘企業將超越低品質盈餘企業，逾5成看好高股息股票。面對企業盈餘持續下修，優質的高股息企業不僅成為投資人青睞的標的，其較低的波動度在股市震盪回跌時也展現良好的抗震性，是現階段進可攻、退可守的最佳選擇。

野村投信表示，在高通膨、猛升息的投資環境下，企業獲利成長已正在下修，但盈餘較穩定的優質企業將成鎂光燈焦點。根據美銀所做的全球經理人調查，看好未來12個月優質股將打敗低品質股的比例來到83％的新高，亦有54％的經理人認為高息股將打敗低息股。

此外，認為價值股將打敗成長股的比例也大幅增加至近4成，顯示當企業獲利出現下修，投資人更加看好高品質的企業，投資目標也從追求股價上漲轉為重視股息。

野村投信指出，選擇優質股的關鍵在於投入資本回報率（ROIC），在高通膨高利率環境中，投入資本回報率愈高，代表公司較有機會打敗資本成本並創造超額報酬，同時通常也代表公司是具有競爭優勢的優質企業。建議投資人藉由主動式投資，篩選體質與股息俱佳的優質企業，在震盪局勢中提高勝率。

駿利亨德森平衡基金經理人Jeremiah Buckley表示，美國股市不僅自新冠疫情的衝擊後再起，即便面對目前的高通膨環境與景氣的不確定性，美國股市仍能展現極佳韌性。

富蘭克林證券投顧建議，因應市場波動環境，建議以採取靈活配置的美國價值平衡型基金為核心，應對市場各種情境。考量景氣下行壓力，債券殖利率墊高具投資吸引力，建議可先留意美國政府債或美元計價全球複合債券型基金的防禦機會。

法人指出，股市方面，看好現階段評價面低、具高定價能力的優質龍頭企業，如防禦型的核心消費、醫療保健股。

此外，隨著各國旅遊開放，商品轉服務的消費需求發酵，看好受惠於疫後復甦潮的相關公司。而殖利率已提高的債券，此階段非常適合納入作為投資組合的緩衝部位。