10月定期定額吹寒風 台股基金仍有撐

聯準會密集升息壓力下，10月台美股市雙雙創下兩年多以來新低。股市破底的恐慌情緒，甚至動搖長線投資人信心，拖累定期定額市場萎縮。根據投信投顧公會數據，10月整體投信基金定期定額扣款金額跌破40億元，為2020年6月以來新低，與9月相比，減幅達到4.21％。

台股基金10月定期定額扣款金額下降至21.17億，降幅僅3.35％，低於整體投信基金。

其中，台股一般型基金作為台股基金定期定額主力，10月定期定額扣款金額前五名，出現大洗牌的現象。

統一投信台股團隊表示，美國10月通膨數據較前期大幅回落，使市場信心恢復，帶動台美股市跌深反彈。近期為聯準會政策消息空窗期，也讓台股短線反彈有望持續。從第四季至明年第二季，台股各產業庫存調整預計將陸續結束。

但美國經濟成長預期到明年第一季才會落底，加上高利率及量化緊縮帶來的貨幣緊縮，在聯準會政策正式轉向之前，台股預計都將呈現大箱型區間震盪。

群益投信表示，全球市場行情持續受通膨與升息問題牽動，全球股市也表現震盪劇烈，而在這樣的氛圍下，台灣9月景氣領先指標連續九個月下滑，而且一次下滑到17分呈現黃藍燈，景氣燈號更是出現2020年7月以來，近25個月來的首次「黃藍燈」，顯示台灣景氣已經趨緩。

由於股市表現領先景氣，在景氣趨緩情況下代表台股底部不遠，從技術指標與評價面來看，已進入超跌區，隨時醞釀反彈機會，按照過去經驗，除非經濟明顯轉壞，台股在底部區間進場，通常都有好表現，台股基金定期定額長期投資，不但不用擔心回檔，更能掌握低檔入市獲利契機。

法人建議，追求穩健的投資人可選擇基金定期定額方式分批進場，因為定期定額投資的成本是變動的，但長期下來，投資的平均單位成本會比平均市價來得低，也就是具有平均成本的作用。