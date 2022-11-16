法人：陸港股超便宜 投資正當時

市場期待疫情解封，更期待習拜會後中美關係也解封，11月1日以來上證綜合指數逐步震盪走高，讓走跌兩年的中國基金近日更奮力向上，法人表示，陸港股超便宜，投資正適時。根據Stockq統計，至11月14日止，上證綜合指數本月來上漲6.56％、MSCI中國A股指數11月上漲11.60％。

先機中國基金投資組合經理車強表示，大陸是新興市場重要指標，下跌幅度超乎想像，年初至今，陸股不但落後於指標性的MSCI新興市場指數，甚至低於俄羅斯MOEX指數，但先機認為，不論是從資金流動性、政策變化、企業獲利和股市投資價值等面向來看，陸股大幅反彈的可能性已逐漸提高。

車強說，大陸新的領導團隊逐漸成形，過去因市場信心不足導致的資金外流趨勢即將結束且刺激經濟增長的實體政策很有可能將在明年3月份的兩屆會議之後推出。

同時，大陸PMI出現築底回升跡象，顯示企業正處於重返獲利增長的階段。

更重要的是，陸股及港股從未如此便宜，以港股為例，恒生指數目前的本益比不到6倍，而新興市場9.5倍、成熟市場16.5倍，不難看出陸股正處於千載難逢的投資機會。

瀚亞中國A股基金經理人林庭樟表示，二十大之後市場預期大陸政治跟經濟在將來可能都會有方向上的調整，內資與外資之間對經濟發展與市場走勢之間的博弈造成市場震盪。然而，由於市場回落已深，同時對資金面調查顯示仍有相當大部分資金將持續投資大陸，加上保交樓政策、持續量化寬鬆對經濟起基本支撐，流動性寬鬆政策預期將至少持續到年底，預計市場震盪反彈格局延續，有望浮現更多投資機會出現。預計上證指數在3,000點～3,500點的大區間內震盪，投資策略將選擇低估值、穩定成長的個股為優。