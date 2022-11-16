陸經濟落底訊號浮現 大中華基金績昂

近期陸股上漲主軸來自重振內需，隨各地防疫進行明確糾正偏差，有助市場提升對經濟修復彈性的預期，二十大對製造業及高科技的重視，經濟轉型發展不停滯，且觀察二手房交易回溫，若新屋銷售轉佳，將顯示經濟落底訊號，帶動陸股重返攻勢，大中華基金後市績效可期。

群益大中華雙力優勢基金經理人李忠翰表示，大陸第三季GDP年增率達3.9％，表現優於預期，主要是經歷內外需再平衡後，呈現較高增長動能，來自基礎建設、消費增長超出預期的貢獻。且地產業動能恢復，新屋銷售面積衰退幅度呈現持續收窄，二手房受惠地方發布多條鬆綁政策，及保交樓進度符合預期，10月底銷售數據已超越去年的周平均數，顯示景氣有落底跡象。

台新中証消費服務領先指數基金葉宇真認為，陸股當前隱含風險溢價，再觸及歷史極值水準，近期市場底部信號逐步加強，上漲主軸在重振內需，各地防疫不合理行為明確糾正偏差，有助提升經濟修復彈性預期。且消費市場已出現改善，促進消費政策措施持續出台落地，居民收入預期回穩，疫後經濟復甦與政策將合力推動基本面提升，消費板塊盈利看好。

日盛中國內需動力基金研究團隊指出，A股情緒回暖，上證指數突破半年線，市場調整後估值和基本面指標處歷史底部，情緒面趨好轉，第二波行情有望展開。關注有望維持高景氣的光伏產業鏈、航天裝備、生豬養殖、電力電網，及景氣躍升的風電設備、創新藥、計算機、電子股。

李忠翰預期，二十大對製造業及高科技的重視，支撐經濟轉型發展不停滯，二手房及新屋銷售若同步回溫，代表經濟落底訊號，因產業發展路線清晰，各式安全、醫藥行業、醫療新型基礎建設，及集採鬆綁受惠將為盤勢主流，可多加留意，電動車、光伏相對看好。