台股反彈急行軍 半導體看旺

短期國際股市氣氛轉強，有助加權指數站穩季線及展開築底，惟半導體產業作為台股要角，庫存調整在終端需求驟降下尚未見效，投資人仍須關注半導體產業變化。

永豐台灣ESG（00888）ETF基金經理人張怡琳表示，加權指數從10月25日前波低點迄今，短短兩周已漲逾1成，加上單日成交金額愈衝愈高，顯示多方人氣急速回溫，主因就在於最新通膨數據顯示，聯準會連續升息下，經濟降溫成效逐漸顯現，聯準會也有望放慢升息步調，帶動市場風險偏好回升。

永豐領航科技基金經理人林孟嘉表示，儘管國際資金今年以來大舉出脫台股，但根據過往經驗每年11、12月國際資金對於台股的買賣超動作皆會顯著放緩，而聯準會暴力升息有望進入尾聲，帶動美元指數與美債殖利率短期不易強升下，降低國際資金於年末大幅賣超台股的機率，更塑造內資進場搶反彈的機會。

林孟嘉分析，根據目前統計已公布財報之全球IC設計大廠，今年第三季庫存天數均較上一季拉高，意味過去半年的半導體產業庫存調整，在終端需求驟降的情況下並未見效，而過往半導體庫存調整週期通常耗時四至五個季度才會觸底，本次也未見到指標大廠積極削減產能，推估本次半導體庫存調整，可能需延續至2023年下半年。

從技術面觀察，反彈行情選股首重以庫存修正優先落底、股價修正PE偏低的受惠族群，以及未來成長動能相對不受景氣影響的創新產業為主，如：面板、面板IC、板卡（顯示卡）、DRAM、矽晶圓等。

富蘭克林華美AI新科技基金經理人楊金峰表示，儘管第四季初因終端需求轉弱，導致數家科技巨擘最新財測展望不佳引發股價大震盪，然市場早已預期第四季科技產品將以降價等策略加速去庫存。

根據高盛最新預估指出，展望2023年S&P500成分股EPS年增率仍有3％，其中資訊科技類股更會從2022年年增4％上升至2023年的6％。

楊金峰認為，推估在2023年下半年，隨著主要央行貨幣政策不再那麼緊縮、全球各國經濟陸續重啟下，智慧型手機與車用電子需求回溫及企業對資訊安全的重視與日俱增，半導體產業將展開新一輪復甦週期，相關產業鏈獲利或將有所提振。