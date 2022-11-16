利多加持 國際金融ETF進可攻退可守

隨美國聯準會瘋狂升息，推升國際大型銀行淨利息收益，財報利多消息也反映在近日股價。法人表示，根據最新的財報，國際大型銀行股的獲利能力已於升息期間顯著提升，加上擁有強健的資本水平，建議投資人可在當前的市場環境中，將資金布置在以國際金融為題的ETF，可達「進可攻、退可守」的效果。

根據芝加哥交易所FedWatch最新預估，2023年初聯準會基準利率會來到5％至5.25％。

中信特選金融ETF（00917）經理人葉松炫指出，通膨數據是聯準會利率決策的關鍵，料全球在高利率時期將維持一段時間，銀行的利息收益也將隨利率攀升進而受惠。

葉松炫表示，根據美、台10年期公債走勢，因聯準會持續升息之下，美國10年期公債在4％上下區間，美台利差在2個百分點左右，若如市場預期，聯準會至少還有4碼升息空間、甚至更多，美台利差可能會持續擴大。

根據國際基金貨幣組織近期發布全球銀行業壓力測試結果，自2008年金融海嘯以來，因體系改革及過去幾年建立的資本累積，使全球銀行擁有足夠的資本可吸取損失。

法人指出，聯準會抑制通膨的決心堅定，導致經濟衰退疑慮升溫，然國際大型銀行股不但擁有充足的資本水準可以作為景氣下行的防禦工具之外，更可從升息浪潮中提高利息收益，入手以國際金融巨擘為主的ETF的時機已到。

投信業者表示，美國通膨數據增速放緩，同時就業數據疲弱，輔以聯準會官員表示有意評估加息步調，市場正面期待緊縮貨幣政策放緩，各類股普遍收高，以原物料類股領漲。

另一方面，受政策放寬期待、美元走軟，同時數據顯示全球央行第三季黃金購買量創新高，消息激勵貴金屬族群大漲，推升標普500原物料類股指數上漲。