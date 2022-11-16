科技股起風 資訊基金搶先布局

過去一季全球市場在美國聯準會維持積極升息步調、通膨壓力、地緣政治與擔憂2023年經濟展望等諸多不確定下，包括科技股等成長股相對承壓，以美股主要指數、費城半導體指數等在過去三個月跌勢相對較重，法人指出，近一個月部分雜音鈍化，部分科技股等成長股開始出現回穩。理柏資訊顯示，以資訊科技基金為例，部分近三個月的逆風開始收斂、近一個月已都陸續轉正。

回顧2022年以來，市場最大的逆風因素，即貨幣政策收緊持續替AI人工智慧、成長領域帶來壓力，而大型科技股財報的表現喜憂參半、整體需求放緩和對未來指引的下調，都讓本就低迷的風險情緒延續。

現階段，全球市場還是會因為利率政策走向、經濟放緩程度與企業獲利預估變化而持續波動，但隨著市場已大致消化利空消息與雜音等，後市有望逐步回歸基本面。

安聯投信表示，考量半導體、軟體相關產業因循環週期受到影響，目前基本面仍處於下修階段，若從評價面來觀察，目前標普500指數本益比低於10年均值，超過70％成份股股價低於疫情前，估值修正後，有望提供創造超額報酬的機會。

檢視基本面，因疫情而加速的數位轉型過程並未停歇，企業更為重視自動化、應用AI技術提供創新服務；由於現階段仍處在AI帶來的顛覆式創新周期的早期階段，建議布局上可更聚焦擁有優異商業模式、企業管理能力、顛覆創新產品及服務的企業，以應對當前宏觀環境的挑戰，尋求長期資本增值機會。

群益創新科技基金經理人黃俊斌表示，短期而言受到通膨壓力仍高、全球升息趨勢未止，資金動能、投資氛圍仍較保守等因素影響下，台股大盤料仍維持區間波動態勢。不過鑒於國安基金仍未退場，美股底部訊號已經浮現，台股有機會在萬三附近築底，後續來看仍不悲觀，投資操作上建議仍以選股為主，避開前景有疑慮的族群。