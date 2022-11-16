智慧電動車基金 擁雙電商機

極端氣候、地緣政治變化引發缺電、限電危機，近年來全球掀起的電動車新浪潮，更需有充足的電力才可驅動，主要國家均將多元電力發展訂為重要政策，如太陽能與風電、智慧儲能系統等，凸顯電動車與多元電力的雙電趨勢大爆發，更估計造就逾兆美元商機與新一波投資主流，看準龐大商機，全台首檔鎖定多元電力加電動車的雙電基金，順勢登場開募。

由群益投信推出的雙電主題基金「群益智慧聯網電動車基金」，將在11月24日展開募集，以全球受惠聚焦於電動車製造、儲能技術、自動駕駛、車聯網等個股為投資標的，提供投資人參與未來30年全球變革趨勢，尋求受惠於轉型趨勢的投資新機會。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，一年一度的聯合國氣候變遷會議正於埃及舉行，電力轉型是最關鍵的應對措施之一，更是當前各國政府致力發展的領域。近年極端氣候干擾及地緣政治，導致能源供應危機，引發限電停電危機，為求降低對石化燃料的依賴，維持穩定供電與更具效率的電力調度，太陽能與風力等多元電力發展備受重視，相關基礎建設布建如火如荼進行中，也帶動相關商機，包括智慧電網、儲能設備等重要電力解決方案，多元電力產業成長性值得期待。

洪玉婷指出，同樣基於減緩氣候變遷，電動車產業鏈順勢興起，各國政策鼓勵下，全球電動車銷量持續高增長，已是各國際大廠競相發展布局的領域，相關零組件與基建發展前景佳，包括電池材料、動力馬達、電源供應器、整車中心等，長線商機與投資前景值得期待。

多元電力與電動車投資主流也備受市場關注，觀察近二年、近三年及近五年統計回測，僅布局電動車報酬為4％、111％及85％，但採雙電主題配置，電動車、電動車、太陽能各三分之一的配置，同期間報酬將分別為29％、146％及139％。

群益投信強調，雙電主軸與市面上電動車相關基金、ETF不同，配置聚焦「棄油轉電」破壞式創新技術四大領域的電動車、電力商機、智動駕駛、車聯網，標的選取上並不局限於硬體商機，採產業上、中、下游與軟硬體兼具的布局，以更全面的掌握雙電產業鏈投資商機。區域分布以雙電技術領先的美國，及雙電關鍵產品最大生產者大陸為主，期協助投資人一舉掌握全球雙電龐大投資契機。