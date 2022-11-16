升息下半場 穩定月收益策略應對

高通膨與快速升息，統計今年以來至11月14日，MSCI世界、全球債與富時黃金礦脈等指數跌幅16％至19％，回顧去年底聯邦基金利率點陣圖中位數為0.875％，即預期今年底利率上緣1％，事實上卻完全失算，至11月聯準會（Fed）已升息15碼、利率上緣來到4％，且升息還有下半場，震盪風險未解除，宜採取對的投資策略，投顧建議布局優質平衡型基金穩健因應。

投資專家指出，因應快速變化的市場，需更留意基金投資策略的彈性，與經理團隊的操作是否夠靈活，觀察台灣核備的境外美國平衡混合型基金績效，富蘭克林穩定月收益基金今年來與近一年分別有4.49％及5.74％正報酬，近兩年更有高達近2成的表現，大幅領先同類型基金。

資產管理業者分析，富蘭克林穩月收基金策略彈性，沒有對股、債等各類資產設定一定投資比例，2020年初疫情爆發時危機入市，股權配置便加碼至逾7成。

隨評價面墊高、市場波動加劇，2021下半年逐步降低股權，至今降至5成以下，債券部位趁今年來殖利率大幅攀升，順勢加碼至目前來到5成以上，因此能有效避開股市大幅波動衝擊，創造穩健的績效表現。

尤其積極尋找收益機會，除傳統股票股利與債券票息收益，靈活運用掩護性買權策略提升基金收益，今年來已連續兩次提升配息金額，目前年化配息率有接近8％左右。且目前配置相對防禦，但經理團隊已在緊盯Fed可能放緩緊縮步調的跡象，保持策略彈性、隨時掌握潛在機會。

資產管理業者認為，美國10月通膨雖有感降溫，Fed官員仍不敢鬆懈，投資布局與其費心每天緊跟經濟數據、Fed政策與官員發言七上八下，不如挑選策略彈性優質的平衡型基金為核心配置，降低波動並掌握獲利機會。