VIX指數降 基金布局把握三點

反映市場恐慌情緒的VIX指數，近一周下滑7％、過去一個月降幅更近3成。法人指出，隨著近期美元指數、10年期公債殖利率回落，近期市場有逐步回穩跡象，部分跌深的市場更開始出現明顯的反彈。在投資上建議宜把握三要件：聚焦高評級債券的安全收益、顛覆式創新的成長契機，還有控波動的較低存續期債券。

根據理柏資訊顯示，以過去一周所有境外基金為例，前十強包括黃金、歐洲等以中國與大中華主題基金、且漲幅均超過1成；如果拉長一個月，則以歐洲相關主題的基金表現相對搶眼。

安聯投信表示，近期市場回穩，主要仍是反映市場對升息預期的調整；更重要的是，剛公布的美國10月份通膨數據降幅優於市場預期，以及市場因此期待聯準會有望放緩升息步調所帶來的正向氛圍所致。

聚焦高評級債券的安全收益部分，安聯投信表示，策略上宜保持靈活、應對市場波動。譬如：投資級信用債可採防禦性布局，有望受惠利差回升；非投資等級債則相對偏好較短年期的債券。以美國收益策略為例，2成公債建置抗震基底、5成投資等級債聚焦高評級債、3成非投資等級債。

由於全球市場在經歷疫情與地緣政治等洗禮下，許多顛覆式創新的機會也孕育而生；若從投資的角度來看，這將是重要趨勢，既帶來了創新的成長機會，在評價面已大幅下修狀況下，是時候可以開始留意具顛覆式創新、成長利基的布局機會。

美股部分，法人表示，評估金融市場仍將面臨較大的不確定性、高波動可能持續，主要擔憂來自美國經濟可能衰退、企業獲利轉弱、積極的貨幣政策，通膨維持高點及地緣政治風險等。

但拉長來看，美股仍具有長期投資價值；譬如標普500指數的預期本益比已由今年初的21.4倍大幅回落至15倍左右，且低於長期的16.37倍，具備長期投資價值 。

景順亞太區（不含日本）環球市場策略師趙耀庭認為，從資產配置角度而言，短期內仍保持防禦性，偏重政府債券及投資級債券等資產，降低全球成長放緩帶來的下檔風險。

現階段總體不確定因素應從第一季末、第二季開始有所減退，投資人應為經濟成長與通膨改善做好準備。