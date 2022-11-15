太空衛星ETF 搶太空旅行財

太空旅行吸引富商、名人關注，全球太空旅行市場規模快速崛起，美國市調研究機構Grand View Research於11月最新報告預估，2022～2030年全球太空旅遊市場規模年均複合成長率高達37％，成長帶動投資機會，投資太空衛星ETF就能參與太空旅行商機。

第一金太空衛星ETF（00910）成分股涵蓋拓太空旅行設施與服務廠商，如維珍銀河、維珍軌道、空中巴士、勞斯萊斯等標的。

Grand View Research報告指出，2021年全球太空旅遊市場規模為5.98億美元，預估到2030年將來到86.69億美元，2022～2030年年均複合成長率高達37％，市場調查報告指出，太空衛星、火箭發射技術不斷進步、冒險旅行者持續增加，高資產客戶對於太空飛行青睞程度提高，政府及民間部門紛紛投入資源進行相關研究，也加速太空旅行市場規模成長。

近來不少民眾最大的心聲是解封後終於可以訂機票出國去，但全球有另一群富豪選擇下一個旅行地點在太空。第一金投信指出，美國維珍銀河推出的太空旅行門票，目前市場預期商轉日期可能在2023年第二季，這也吸引台灣經營高端客層的旅行業者加入太空旅行門票預售行列。

第一金太空衛星ETF經理人牟宗堯指出，太空旅行的技術發展愈趨成熟、成本也隨之下降，實現太空旅行的領域也更加多元，太空旅行涵蓋各種不同目的，如：休閒、娛樂，及商業目的等，旅行者在各種目的之下可以在太空軌道內進行各式活動。

牟宗堯說明，未來將進入大量低軌衛星送上太空商業推廣、軍事安全等目的，也使得太空衛星相關產業的投資關注度大幅提升，後續地面設備的需求也更為強勁，前進太空航行過程，不僅技術含量高、資金投入含金量也相當可觀，低軌衛星服務應用，完整太空衛產業良性循環。

2023年太空船旅行團即將啟航，研判太空旅遊市場規模快速崛起，成長帶動投資機會，太空衛星ETF早就看見太空旅行投資機會，現在就開始存股太空財，布局太空旅遊大商機。