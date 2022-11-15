美降低通膨法案驅動 減碳商機長線看旺

柏瑞投信「洞悉ESG」報告指出，俄烏衝突推升能源及大宗商品價格上揚，對於全球能源及糧食供應帶來重大影響，但也促使全球加速脫碳，多個國家亦再度加碼ESG財政力道，吸引資金持續進駐永續發展題材。美國8月通過「降低通膨法案」，這將促使美國企業加快減碳進程，可望帶動全球相關產業的長線減碳商機。

柏瑞投信表示，美國「降低通膨法案」（IRA）為美國有史以來規模最大的氣候法案，該法案將透過稅制改革、降低醫療成本及增加清潔能源補貼，大幅降低高通膨率。預計未來十年可增加約7,370億美元的政府收入，此收入中約有3,860億美元將用於再生能源轉型與氣候變遷相關補貼支出。

為於2030年達到「降低通膨法案」將溫室氣體排放量減少到2005年水平一半的減碳目標，外資券商Barclay預估，美國企業（不含金融業）必須增加約1.14兆美元的研發與資本支出，包括投入新能源科技、基礎建設、車商將產能由燃油車轉為新能源汽車等。

柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君表示，自2019年以來美國企業達到零碳目標的平均時點一直往後延，目前也僅有約25％的美國企業訂定氣候相關目標，預期在該法案的租稅誘因下，美國企業將加快減碳進程，可望帶動全球相關產業的長線商機。

柏瑞ESG量化全球股票收益基金經理人方定宇表示，聯準會持續激進升息使市場擔憂經濟衰退的潛在影響，企業庫存調整狀況持續，並受到美元飆升影響企業獲利，導致企業第三季營收小幅滑落，未來兩季的營收亦持續下修，而未來兩季的盈餘年增率亦因為低基期效應褪去而回落，不過仍有望維持溫和成長，對企業獲利展望仍維持審慎樂觀。

百達投顧則關注永續飲食產業，分析民生消費產業本來就是較具有韌性的產業，因為必要性高，不太會隨著景氣循環而縮減開支，永續飲食更是主要著墨於具有創新特性的民生消費產業，營收穩健且有成長空間。在對於明年經濟前景仍有疑慮的情況下，是一個攻守兼備的投資主題。

從產業來看，永續飲食約有4成投資於民生消費品、工業與原物料各2成；在區域上，相對於MSCI所有國家世界指數減碼美國、加碼歐洲，約3成為指標外持股，對投資人而言可以平衡過往幾年較偏向科技股與美股投資的股票資產。這股從「吃」與「喝」開啟的新飲食運動，正在風靡全球，投資人也可適度配置這股看得見的趨勢。