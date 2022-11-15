各國推動環保政策 替代能源仍夯

在經濟衰退的環境中，環保能源基金今年表現雖不甚理想，法人認為，由於各國政府及企業合力推動，其基本驅動因素仍然存在，替代能源商機深具爆發力。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，在氣候變遷日益嚴重下，環保綠能題材已成為各國政策及企業簇擁的重點，2015年12月聯合國通過巴黎協定，要求在本世紀前將全球氣溫升幅控制在攝氏2度內，但聯合國2019年示警，即使各國承諾的減碳計畫全數達標，本世紀末全球氣溫升幅估將達3.2度，環境解決方案重要且迫切，全球政府與企業積極行動，制定目標、增加替代能源相關支出。

例如美國未來四年投資乾淨能源金額高達4千億美元；科技龍頭企業蘋果比政府更積極，宣布2030年達成碳足跡歸零，而且要求供應鏈廠商投入減碳計畫。在各國政府及企業合力推動下，替代能源商機深具爆發力。

百達投顧表示．即使在經濟衰退的環境中，環保能源的基本驅動因素仍然存在。快速的科技創新將使交通、建築和工廠實現更大程度的電氣化，而基於成本競爭力，太陽能和風能將成為新電力供應的主要來源。意識的提高、技術創新和快速下降的成本以及愈來愈多對抗空氣污染和氣候變遷的立法，帶來整個投資領域出現多個拐點。

蘇聖峰進一步表示，全球主要經濟體政策大力扶植替代能源，根據美國總統拜登政策，2035年發電來源零碳排以風力及太陽能取代煤炭；大陸十四五規劃綠能占比由15％調升至20％；歐盟復甦基金7,500億歐元中有三分之一投入綠能，2030年底將再生能源發電占比從32％提高至65％，推動風力與太陽能發電。

由於替代能源發電成本已下降接近石化燃料，未來20年有接近3兆美元投資在風力發電與和太陽能發電，相關企業成長動能強勁。