止跌反彈 中小型基金衝第一

台股近期止跌反彈，並由中小型股先行表態，帶動櫃買市場表現，台股中小型基金也跟著受惠，績效表現相對突出。投信法人指出，可多留意台股相關基金布局機會。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，台股大盤指數今年來跌幅近3成，已陸續反映利率大升帶來的評價修正及預期企業獲利衰退之預期，就評價面分析，目前台股2022年預估台股本益比已降至不到9倍，已來到2005～2006年美國聯準會升息循環末段的低水位之下，顯示台股跌勢已經達到一定程度的滿足點。

趙建彰表示，投資人都想等到市場落底或漲勢確立後再進場，但金融市場瞬息萬變，建議可透過定時定額分批低接台股基金，在市場相對低檔時累積更多單位數，一旦行情反轉向上，便可以相對較低的成本享有長期收益。

第一金店頭市場基金經理人許維哲指出，相對看好剛性需求股，如生技、民生消費、零售，及電動車等產業後市。

華南永昌台灣環境永續高股息指數基金經理人蔣松原指出，高股息基金除能為投資人創造固定收益外，也有機會收益投資價差，建議投資人除關注殖利率，須兼顧產業成長性與ESG趨勢，才能打造穩健投資池。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，目前看好的產業變化不大，可回補之前超跌的個股，由於盤面氣氛帶動，也觀察到資金由較偏保守防禦的股票，轉而尋找跌深有機會上攻的積極型股票投資；短線上至下次第四季財報公布之前，可望預先獲得一波紅包行情，接下來感恩、聖誕假期，外資是否會如以往休長假跨年，仍值得關注與留意。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，台股產業上，外資在庫存之研判上也認為目前正進入谷底調整，明年第二季可望達到反轉往上機會，以股價領先角度來看，短期反彈後可等待中期回升的時間點。由於短線震盪大，在操作上可以長期配息穩定為主要核心持股方向，以降低波動度，優先布局殖利率在市場均值之上且有高度成長之標的，高股息相關族群看好台積電供應鏈及半導體相關利基股。

中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧表示，投資人宜拉長操作期間，以長線資金布局為主，長期看好具政策性題材產業，如：綠能、電動車及網通等族群，而半導體族群也有望在一波修正調整後，從低檔反攻向上。