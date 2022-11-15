升息放緩 激勵科技股短線強彈

11月聯準會利率決策會議召開後，市場再次出現劇烈震盪。投信法人表示，聯準會釋出未來將放緩升息腳步的訊息，使科技股面臨的評價下修壓力有望減輕，並激勵股市短線出現反彈，投資策略應以選股為重，看好電動車、替代能源及雲端軟體等，具備長線成長趨勢的產業。

統一全球新科技基金經理人郭智偉表示，近年數位轉型，科技股轉向提高企業營運效率的服務，使科技股受到景氣下滑的影響較低。郭智偉表示，在經濟成長下滑的背景下，科技股提供的服務能幫助企業增加營運效率，使科技股營收較為穩定，股價也較其他產業有表現機會。

以資訊安全、商業分析及軟體服務產業為例，雖然明年美國經濟成長預計將下滑，整體企業科技支出成長也隨之趨緩，但多數企業明年科技支出成長率仍有5～10％，並集中於資訊安全、商業分析及軟體服務，使這三大版塊的科技股營收持續成長。

近期汽車需求雖出現雜音，但郭智偉表示，全球智能車及能源轉型趨勢確立，使車用電子及電動車具備長線成長潛力。歐美電動車滲透率尚低，讓電動車產業擁有巨大發展空間。能源轉型及歐洲能源去俄化趨勢，使能源市場出現結構性變化，替代能源也因此受惠。而資料中心的支出成長，雖預計在明年出現放緩，但網通設備產業仍相對具成長性。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，全球科技類股具有獲利表現穩健、產業成長動能及題材不斷的優勢，不過選股仍是投資科技類股的重點關鍵，全球電動車市場銷售持續增長，隨各國將減碳作為重點政策，並訂下禁售燃油車時程，並透過獎勵措施鼓勵電動車生產，進一步提高電動車普及率，相關供應鏈的成長前景同樣值得期待。

根據Statista發布的Mobility Market Outlook報告內容，全球電動車產業年度營收金額年年增長，預期到2025年將接近6,300億美元，從國家別來看，去年數據顯示，大陸以1,604億美元、美國以490億美元居全球電動車產業營收前二強，前者為全球最大電動車市場，後者則為全球電動車製造領頭羊，相關類股投資前景持續看好。