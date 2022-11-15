補漲空間大 台股基金績效可期

美國10月通膨數據明顯下降至7.7％，美股10日報復性大漲，標普收盤飆漲5.54％，創2020年4月以來最佳表現，激勵11日台股收盤站上14,000點大關，觀察台股在利空中淬煉底部後，將較歐美股更有補漲空間，市場預期12月升息可能放緩，提供美股反攻動能，連動台股啟動補漲，布局台股基金績效可期。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊指出，近期台股有在利空中淬煉出底部形成態勢，對照歐美股市大概率有補漲機會，隨著利空淡化及量能增溫，目前短期均線呈多頭排列，台股短線維持偏多氛圍，但因台股自波段低點彈升已逾千點，隨著指數站上季線，預期上檔調節壓力恐上升，其中具基本面族群仍有表現空間。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，短線由於外資回補台股，大盤由跌深反彈大型股領漲帶動，目前部分科技廠商庫存調整壓力，可望於第一季後舒緩，但股市受美國市場情緒激勵，目前至第一季2月底財報公布完之前，預料台股仍有機會上演反彈走勢，預先走一波紅包行情。

美國鷹派升息政策與態度，造成台股前兩個月整理修正，現在通膨數據大幅下滑，並好於預期，美股大反彈帶動台股上攻。郭修伸認為，現在市場預期12月聯準會升息2碼的情況，不排除至明年初，持續上演反彈行情，看好跌深反攻的積極型股票，短線上關注下次第四季財報前的一波行情，及感恩節、耶誕節假期，外資休長假效應。

日盛台灣永續成長股息基金研究團隊認為，短線影響台股走勢較大變數仍聚焦美國通膨數字及Fed後續升息步調。產業關注消費電子庫存去化問題尚未解決，焦點以先進製程的半導體代工、伺服器相關高速傳輸，汽車電子及蘋果供應鏈為主。傳產可留意金融、生技、一般消費通路、不鏽鋼、風電等。