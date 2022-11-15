通膨數據回落 台股最吸金

美國公布10月CPI年增率7.7％，低於市場預期8％，顯示通膨趨緩，投資人情緒好轉，美股領漲，帶動新興亞股上周全面收高，僅越股走跌，其中台灣、南韓漲勢最強。法人觀察，外資上周熱錢回流亞股，台灣吸金29.5億美元最多，其次為南韓12.6億美元，是上周唯二雙位數外資淨流入的新興亞洲經濟體，泰國、印度、越南則各有3.9億美元、2.6億美元、1.7億美元淨流入。

中信台灣智慧50 ETF（00912）經理人張圭慧指出，美國通膨數據優於預期，提振市場多頭信心，通膨降溫有望放緩升息，惟本月初美國聯準會利率決策會議定調，即使升息幅度放緩，未來升息的最終利率更高，且時間更久，投資人操作上，受惠升息利差的金融股仍值得被關注，長線布局則看好具政策性題材的產業，如半導體、電動車及網通等。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越股本波融資賣壓是券商風控轉嚴，短期需待融資賣壓消化完畢，靜待盤勢逐步回穩。張晨瑋指出，上周越股關鍵訊號為外資連五日買超，尤其周五外資湧入，單日買超金額達24,855億越盾，帶動越股今年外資累積買賣超由負翻正，轉為淨買超；近日越股第三季財報公布接近尾聲，相較去年同期營收、淨利成長率維持雙位數增長，仍具水準。

張晨瑋提醒，越股主要參與者為散戶，易受負面消息影響，關心越股的投資人，操作上仍須關注越股流動性是否回溫，長線投資人可伺機定期定額、逢低建立部位。

群益東協成長基金經理人高浩偉表示，2022年來全球股市波動劇烈，不過東協股市表現大多相對抗跌，隨著疫情影響鈍化，東協國家走出疫情陰霾，亦可望帶動企業獲利改善。

此外，從資金流向來看，今年來外資瘋狂撤出新興市場之際，東協股市反倒成為亞洲唯一資金淨流入的地區，且外資年初以來流入金額已逼近十年新高，可見東協投資前景仍受資金關注。