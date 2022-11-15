美財報揭露 雙電基金有戲

根據數據研調機構FactSet統計，近九成S&P500成份股已公布第三季財報，有71％營收優於預期，以公用事業、不動產、能源比重最高，凸顯投資題材聚焦具龐大需求的電動車與多元電力，因政策面加持，產業成長性看好，有利透過布局電動車與電力轉型的雙電基金，把握投資契機。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷表示，全球電力轉型與電動車發展浪潮興盛下，美國在政策支持下，包括電動車補貼、生產抵減稅額，加快美製太陽能板、風力渦輪發電機等，促進雙電產業蓬勃發展，帶動相關類股表現。太陽能為例，隸屬公用事業或科技股，如微型逆變器廠、智慧儲能管理等，近期營收表現相當亮眼，電動車廠、晶片供應商、充電樁等表現亦不俗，營運表現穩健增長，後市表現仍可期。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰指出，總經風險的成本、供應鏈、利率等導致美股科技股大幅偏離長期預期，預期將逐步消失，投資回歸基本面。觀察各國政府與企業將更重視氣候變遷帶來的威脅，加上技術創新與減碳需求，將為企業帶來新的營收切入點，有利於永續題材企業的後市表現，建議優先配置具ESG優勢的個股。

產業上替代能源短線雖有雜音，但第四季裝機旺季、中下游獲利結構進一步改善，長線可期。

電動車留意品牌廠競爭加劇，關注鋰礦、電池與晶片的長期機會。

永續看好農機、動物脂肪與廢油回收、廢棄物處理等題材。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎認為，美股估值處在長期均值下方，創造更多反彈契機，今年市場已超跌，科技股跌深現階段極具投資價值。在企業財報表現不俗，展望皆優於預期，美股科技股逢低仍可分批布局，配置包括雲端運算、人工智慧等長期發展趨勢佳產業，相關類股可持續關注。