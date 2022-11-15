投資等級債ETF 進可攻退可守

隨聯準會升息步調放緩，資金逐漸流向投等債市場。法人指出，由於市場不確定性高，投等債短期殖利率仍維持在高點，中長期來看，收益率具有一定的吸引力，除此之外，市場風險拉高時，償債能力也是入手的考量因素，布局擁有優異基本面的公司債，即使市場未來可能出現違約潮，投等債的償債能力也相對好。

根據美銀美林最新報告，截至11月9日，全球債券市場迎來四個月最大流入量，過去一周淨流入金額高達30億美元，也是三周以來第二次淨流入，其中投資等級債淨流入金額達19億美元。

中信高評級公司債（00772B）經理人游忠憲表示，美國10月CPI數據年增7.7％，低於市場預期7.9％，有鑑於通膨成長已有放緩跡象，市場對聯準會升息步調放緩的期望愈來愈大，根據芝加哥交易所FedWatch預期，聯準會12月升息2碼、2023年2月升息1碼以及3月升息1碼，這波升息周期共有4碼的升息空間。

群益10年IG金融債ETF（00724B）經理人謝明志表示，2022年以來，美國通膨率創高，目前仍在相對高的水準，加上勞動市場數據依舊強勁，Fed自3月以來接連升息六次共15碼，美債利率因而大幅走揚。

利率急升且通膨創高的環境之下，總體經濟風險上升，消費者需求放緩，資金有流出投等債市場的現象，金融債的信用利差擴大來到十年以來相對高點。

謝明志表示，對於希望兼顧報酬和風險的投資人來說，現階段除了股市，建議可建立債券部位，透過債券ETF布局，投資門檻和交易成本較直投債券低，還可享有免證交稅的優惠，也降低投資組合風險。