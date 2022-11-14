推特下市 結構型商品大地震

推特公司（Twitter, Inc.）8日從美國紐約證券交易所（NYSE）下市，由於推特過往為美股重要個股，在下市消息確定後，各銀行財管、法金部門忙翻天，以複委託人身分通知投資人處理後續作業，法金部門則要把境外結構型商品的連結標的重新安排，如法巴銀發行境外結構型商品改為標選繽趣公司（Pinterest, Inc.）取代；中信銀則將瑞銀的結構型商品直接出清。

推特公開掛牌的最後一個交易日10月27日收在53.7美元，新東家全球富豪穆斯克開出的收購價，是每股54.2美元，根據富達投資的資料，股東在10月31日已收到退款。據市場推算，推特在2013年11月掛牌至今股價僅翻漲1倍，換算下來等於每年漲8.4％，但因為美國知名企業，且廣告投放的明確營收，近年來常被納入股票連結之結構型商品清單。

境外結構型商品是銀行提供財富管理客戶短期獲利的衍生性商品，可以短打、操作彈性也很大，但考驗國際金融機構的投資分析，以及批發行的商品設計能力，特別是今年來金融市場相當動盪，甚至出現推特公司突然下市的特例。

花旗銀行台灣通路上架的法國巴黎銀行發行的境外結構型商品之一，其連結標的有推特公司，在推特宣布下市的同時，發行機構法巴銀評估後，並沒有把該結構型商品也下市，而改採以繽趣公司取代為商品連結標的之一，其餘連結標的及相關價格竟可以完全沒有變動，高資產客戶除被通知外，幾乎不必重算風險值。

中信銀行亦通知境外結構型債券（SN）的委託客戶，因為推特下市，影響該產品代碼與到期給付方式vmbddi予以調整，受影響產品為瑞銀（定期觀察）記憶式提前出場區間累計配息連結一籃子股票（無擔保），以推特最終收購價54.20美元為期末訂價日（2022年11月7日）比價基準。

遠東商銀則因此立即暫停接受推特股票在遠銀架上的申購及贖回交易申請，並強調雖然推特官方宣稱以每股54.2美元參與收購，惟收購價格及收購價金的配發時點仍須依銀行的上手券商、保管銀行通知為主。遠銀還提醒，收購過程如產生任何費用或稅負，將皆由投資人自行負擔。