定期定額策略熱 熱門基金大者恆大

高通膨及聯準會鷹派升息的壓力下，股市震盪成為常態，也讓定期定額成為這階段最佳的投資策略。而投資人在選擇定期定額的基金時，多會從備受肯定的熱門基金入手，使定期定額市場出現大者恆大的現象。

統一強漢基金經理人林鴻益表示，近期大陸股市受到外資拋售影響，出現大幅回落，基金經理人交易頻率也隨著年底將近而下降。但也因為今年的低基期，使大陸股市在明年第一季有望在經理人回補持股推動下，迎來一波向上行情。近期大陸雖仍維持清零政策，但市場反應預期將逐步鈍化。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷指出，大陸央行持續維持寬鬆，但經濟仍疲弱，主要是因地產仍未出現改善狀況。不過政策性銀行專項借款首筆支付完成，具有較強的政策信號意義。9月17日政策性銀行提供的首批50億專項借款下達鄭州，10月6日鄭州宣稱絕大多數專案已經在復工。預期部分資金短缺較不嚴重的項目有望先建完，未來半年竣工狀況會比新開工狀況好。房屋銷售的好轉可能還需要更多時間，等待經濟和消費者信心的回溫。

對於美股，統一全球新科技基金經理人郭智偉指出，在美元強勢及景氣下滑的背景下，許多海外營收占比高的美股企業，第三季財報不如預期，對未來一季的展望也普遍保守。但財報陸續公布後，部分個股股價出現利空不跌現象。加上美股明年營收雖然預期將會下滑，但符合過去景氣放緩時的規律，未出現大幅衰退。因此，美股短線仍有反彈機會。