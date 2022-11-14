政策催化 陸股ETF水漲船高

觀察大陸二十大會議結束以來，不確定因素解除，陸股展開一波上漲行情，連帶陸股ETF表現水漲船高，安全與發展是發展重點之一，帶來新機會，投資跟著政策走，受惠產業獲利契機大，深中小企業100指數以境內關鍵趨勢產業為主，科技自主與創新政策受惠程度最高，有利透過中小板的大陸ETF，掌握投資契機。

群益投信指出，二十大後，市場原擔心集權統治取代共同領導，導致偏左派政策走向，不利經濟走向，但觀察中央政治局24位委員名單，可看出對製造與高科技產業的重視。陸股向來是「政策市」，往往照著政府的政策步調而行，二十大強調中國式現代化是未來經濟發展中心任務，深証中小ETF具汰弱留強及掌握動態調整布局特性，更適合投資陸股大趨勢。

日盛中國內需動力基金研究團隊表示，10月以來A股因內外部因素影響持續調整，北向資金淨流出速度快且幅度大，市場估值和情緒降至偏低位。但二十大強調高品質發展，可關注後續催化作用，產業長期仍看好受益時代趨勢的行業龍頭，可留意超跌反彈和景氣驅動更優的細分行業。

台新中國精選中小基金經理人游欣穎認為，近期A股漲幅明顯且成交量放大，主要因二十大後悲觀情緒逐步緩解，指導方針提出具體工作和改革方向，具體政策規劃更加細化和明朗，緩解市場擔憂。市場底部已確立，未來若政策超預期出台，均有望為A股帶來催化劑，有利趁勢逢低加碼。

群益深証中小100ETF（00643）經理人張菁惠分析，深中小企業100指數產業聚焦新能源車、半導體、5G、AI、碳中和及數位服務等，多為帶動未來成長的關鍵趨勢產業，以電動車為例，大陸車廠下游需求旺盛，且政策推動轉為市場內生成長型態，投資契機不容小覷，指數運行轉為動能趨動，有利順勢把握投資契機。