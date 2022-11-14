歐美基建概念股 彈升

時間即將進入歐美年底旅遊旺季，帶動相關鐵路、機場營運動能迅速增溫。

投信法人表示，根據美國運輸安全管理局最新數據，全美機場周客流量已高於2019年水準，且美國全面解封之後，大幅提升10月航空旅行需求回溫，另外，歐洲基礎建設的報酬率也隨著人流回籠，來到近十年高峰，挹注相關設施股價表現。

PGIM保德信全球基礎建設基金經理人王翔慧表示，隨著整體運量明顯回升，北美鐵道公司第三季財報表現普遍較預期為佳，此外，先前北美鐵道公司的評價面，因為受到經濟衰退疑慮以及鐵道公會罷工計畫衝擊，使得本益比回落至歷史平均低點，不過在財報公布加上實際營運改善後，紛紛展開彈升行情。

除了美國，歐洲鐵路、交通等基礎建設也在人潮回流後，營運狀況持續提升，目前歐洲收費道路投資價值已來到具吸引力水準，統計顯示，目前歐洲交通基建行業的內部報酬率已經來到超過12％的水準，僅次於2011、2012年時的13％、14％高峰值，亦即目前歐洲交通基建的報酬率達到近十年新高，另外，歐洲機場的報酬率則約10％，表現亦不俗。

王翔慧認為，全球通膨頂點可能已過，然目前進入全球高通膨時代，基礎建設產業營收來源主要為穩定現金流，股利率往往優於大盤，加上基礎建設具有價格可隨通膨重新訂價的轉嫁優勢，因此面對高通膨衝擊，股價仍可明顯領先大盤，建議投資人可於資產中適度配置基礎建設相關標的。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映表示，通膨與升息的壓力持續，全球經濟面臨下修風險，也使得各產業明年盈餘面臨下修壓力；不過，整體能源價格處於歷史高檔區，加上全球解封潮崛起後，運輸服務需求提升，使得能源、運輸、港口等公用事業盈餘成長力道相對可期。

另外，綠色資本支出也是水電瓦斯基礎建設的長期投資，基礎建設綠色升級的相關供應鏈也成為最具潛力的投資標的，如減碳、零碳、淨水設施，及節能等標的，提供相關建設承包服務的基礎建設業者也成為擴大綠色投資的受惠者。