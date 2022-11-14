美元投資級債券殖利率 衝上6％

美國聯準會（Fed）11月再度升息3碼，最新通膨數據優於預期，美國企業基本面仍保持強勁，9月高達1,700億美元面額的投資級債券評級被調升至A級以上，為近一年來最大升幅，顯示相關企業即使在利率上升環境，仍保有健康的財務體質、企業違約風險下降，有望提供收益，值得長期關注。

瀚亞投資美國投資等級債券基金研究團隊指出，回顧美國投資級債市，8月共有193.9億美元的資金淨流入，為今年以來首次資金淨流入，顯示投資級債逐漸重回加碼投資工具。年初以來各大央行持續上調利率打擊通膨，股債市場皆出現資金外流的現象。隨美元投資級債券殖利率上升，當前已超過6％，逾來逾具投資吸引力，近期吸引資金流入。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽表示，隨市場預期利率朝著高峰值靠近，開啟明年債市多頭行情，通膨雖回落，但很難快速降至2％目標內，利率恐仍將維持在高檔一段時間，美國經濟陷入輕度衰退風險提高，建議債市配置可靠攏投資級債，防禦經濟衰退，短期仍以低存續期債券管控利率風險為宜。

台新美國策略時機非投資等級債券基金經理人李怡慧認為，聯準會對抗通膨威脅，使得需求放緩且經濟走弱，公司債面臨風險溢價擴大，反而創造具正報酬進場時機，因此面對短期震盪，應保持穩定心態，避免恐慌出脫，甚至趁低點危機入市，才能獲得息收及資本利得上漲的甜蜜點，建議彈性分批布局，分散市場波動風險。瀚亞投資美國投資等級債券基金研究團隊強調，就目前美國投資級債殖利率6％，出現機率僅15％，未來六個月平均報酬可達5.65％、最高19.41％，持有一年平均可達12％、最高31.07％，建議利用這波投資級債殖利率彈升，掌握布局機會。