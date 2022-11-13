元大人壽小樹列車 陪伴偏鄉兒少

元大人壽長期關注弱勢兒少，落實公平待客之精神，並致力推動永續發展策略，以呼應聯合國永續發展目標SDGs 4，確保弱勢族群包括身心障礙、原住民以及弱勢孩童的教育權益。元大人壽推廣普惠金融教育，也提供微型傷害保險希望照顧到弱勢兒少的基本保障，三年來，元大人壽志工搭乘「小樹陪伴列車」已關懷逾200位偏鄉兒少。

今年最後一場「元大人壽小樹陪伴列車」前進至臺東海山扶兒家園，除了陪伴，更將普惠金融知識傳遞給家園的孩子們。元大人壽深知風險教育對於缺少家庭功能輔助的失依兒少其重要性，若能多方面吸取各領域專業人士所提供的知識，可降低因為失依所帶來的風險。

元大人壽以金融保險之專業出發， 教導這群兒少如何認識風險，並以新冠疫情為例，讓兒少了解如何避免、預防及轉移風險，以及事故發生時與事故發生後的處理方式，同時藉由寓教於樂的疊疊樂桌遊，闡述分散風險之必要性，希望透過遊戲結合教育的方式，輕鬆為孩子們建立正確的風險觀念。

參與台東海山扶兒家園服務的元大志工來自高雄、屏東及台東，他們瞭解偏鄉弱勢兒少金融教育的迫切性，積極響應此次的公益活動，有志工表示：「原以為自己帶著滿滿的愛來，沒想到卻也能帶著滿滿的愛回去，家園的孩子非常善良溫暖，比一般小孩還要貼心懂事。

其中一位才就讀高中便立志要從軍報效國家，不想讓大人為自己擔心，元大志工指出，在他們的身上看到了國家未來的希望」，這也是「元大人壽小樹陪伴列車」舉辦的初衷，希望志工的陪伴，讓這群善良的失依兒少，因為溫暖的鼓勵，更有能量面對未來的挑戰。

三年來「元大人壽小樹陪伴列車」足跡遍及全台，擁抱服務熱忱的元大志工不畏辛勞深入偏鄉，元大金控「公益平台」也結合了數十個供應商共同捐贈文具包、後背包等物資，落實集團永續議合策略。