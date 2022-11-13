元大人壽小樹列車 陪伴偏鄉兒少

元大人壽小樹陪伴列車透過疊疊樂遊戲讓孩子們了解人生風險無所不在，可能因突發意外造成倒塌。圖／元大人壽提供

元大人壽長期關注弱勢兒少，落實公平待客之精神，並致力推動永續發展策略，以呼應聯合國永續發展目標SDGs 4，確保弱勢族群包括身心障礙、原住民以及弱勢孩童的教育權益。元大人壽推廣普惠金融教育，也提供微型傷害保險希望照顧到弱勢兒少的基本保障，三年來，元大人壽志工搭乘「小樹陪伴列車」已關懷逾200位偏鄉兒少。

今年最後一場「元大人壽小樹陪伴列車」前進至臺東海山扶兒家園，除了陪伴，更將普惠金融知識傳遞給家園的孩子們。元大人壽深知風險教育對於缺少家庭功能輔助的失依兒少其重要性，若能多方面吸取各領域專業人士所提供的知識，可降低因為失依所帶來的風險。

元大人壽以金融保險之專業出發， 教導這群兒少如何認識風險，並以新冠疫情為例，讓兒少了解如何避免、預防及轉移風險，以及事故發生時與事故發生後的處理方式，同時藉由寓教於樂的疊疊樂桌遊，闡述分散風險之必要性，希望透過遊戲結合教育的方式，輕鬆為孩子們建立正確的風險觀念。

參與台東海山扶兒家園服務的元大志工來自高雄、屏東及台東，他們瞭解偏鄉弱勢兒少金融教育的迫切性，積極響應此次的公益活動，有志工表示：「原以為自己帶著滿滿的愛來，沒想到卻也能帶著滿滿的愛回去，家園的孩子非常善良溫暖，比一般小孩還要貼心懂事。

其中一位才就讀高中便立志要從軍報效國家，不想讓大人為自己擔心，元大志工指出，在他們的身上看到了國家未來的希望」，這也是「元大人壽小樹陪伴列車」舉辦的初衷，希望志工的陪伴，讓這群善良的失依兒少，因為溫暖的鼓勵，更有能量面對未來的挑戰。

三年來「元大人壽小樹陪伴列車」足跡遍及全台，擁抱服務熱忱的元大志工不畏辛勞深入偏鄉，元大金控「公益平台」也結合了數十個供應商共同捐贈文具包、後背包等物資，落實集團永續議合策略。


工商時報 陳欣文

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