台股高息ETF 跟著大盤熱舞

統計從11月3日收盤12,986.6點到11日，大盤大漲1,020.96點漲幅7.86％，僅僅五天就從萬二到萬四，展現台股氣勢如虹，而觀察近年來，各投信業者積極發行的高息ETF，在此波千點行情漲勢也不遜於大盤，甚至有收盤價創新高的佳績。法人表示，高息資產除具備易漲抗跌的特性外，其有息保護亦相對不受升息利空衝擊，投資價值明顯優於一般資產，投資人不妨多利用台股高息ETF進行穩健投資。觀察十檔台股高息ETF近一周表現，以平均漲幅來看4.79％。

觀察目前市面既有高息ETF有10檔，每檔都各具特色，有的講求高配息但表現無法填息，有的講求績效抵禦市場波動而穩定配息，財富管理專家表示，好的高息ETF要具備「高股息+好績效+平準金」的挑選準則，精準掌握高息股加搶先布局明年潛力高息股，且不需要頻繁換股便可以達到。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，台股高息ETF成分股的挑選中，能為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業，是很重要的一環，從已公布EPS成長率，企業獲利成長若能創新高，有利於未來股利率及股價表現，一般而言，企業營收、獲利穩定，配息後相對容易填息，而會填息的高殖利率股，往往備受市場青睞，再加上股利政策全數公佈後，高息股較易受到資金青睞，股價更易受到拉抬，可達到息利雙收的效益，適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。

國泰永續高股息ETF（00878）基金經理人游日傑分析，高股息ETF深受投資人喜愛，原因主要有三：

1.近年存股蔚為主流思想，一般選擇投資ETF的投資人，多抱著中長期投資想法，而高股息ETF提供了投資人一種安心感，而存股理念也確實能讓短線過度頻繁交易的問題得到改善；

2.在目前股災環境下，較不受景氣影響的非循環類股、防禦型的電信類股等，表現較為平穩，高股息ETF中多涵蓋相關族群，也展現了較佳的抗震力；

3.在升息環境下，提供較高收益的股權性資產相對更顯得珍貴。