政策加持 綠能電動車ETF掌趨勢

隨著美股反彈走升，台股近日走勢也重回五年線，法人表示，緊接著台灣將進入九合一大選，可關注台股的選舉行情，具政府政策加持產業於這波行情中表現相對突出，如電動車、儲能、電網建置、風電等族群，建議投資人可伺機分批佈局電動車及綠能產業的ETF。

中信綠能及電動車ETF（00896）經理人張苡琤表示，隨主要國家相繼釋出減緩氣候變遷的法案後，電動車從現在到未來都是全球趨勢，而國內政府率先響應導入電動大客車，同時也訂下2030年市區公車全面電動化目標，將持續帶動EV製造、周邊充電設備等機會。

張苡琤表示，近期國內大廠相繼宣布將轉型進入電動車市場，投入大量資源發展EV組裝及上中下游軟硬體，逐漸取得國外一線OEM車廠訂單，MIH更最大化開放電動車平台效益，料2023年隨著原物料緩跌，相關廠商經濟效益可望進一步擴大，投資人可持續關注國內電動車族群未來的表現。

電動車所需的軟體、半導體及電子架構，都屬台廠強項，而不可或缺的電池，台廠也憑藉過往鋰電池發展經驗積極建廠，將電動車關鍵零組件（電池、電機、電控）掌握，根據過去已累積的技術及經驗，運用於電動車發展，基於本身既有的實力更堅實，有望加速台廠的轉型策略。

法人指出，台灣邊境重啟後，有望刺激旅遊業復甦，具長期趨勢的旅遊消費、電動車及綠能族群，表現相對穩健，建議投資人可長期布局以綠能電動車為題的ETF，握緊長期趨勢。

永豐投信指出，在全球淨零減碳目標下，各國政府持續加速發展電動車政策，例如新能源車價格補貼、逐步禁售新燃油車、積極擴建充電站等，如美國加州近期公布了2035年全面禁售燃油車的政策；2026年時，加州新車年銷售數量要有35％的佔比為零碳排。

美國總統拜登簽署生效的「降低通膨法案」讓消費者在買電動車時可以獲得7,500美元的稅額減免。國際能源總署（IEA）更指出，2022年電動車銷售量可望創下歷史新高水準，將改寫2021年的660萬輛紀錄，而電動車占全球整體汽車銷售比重將由9％拉升至13％，顯見未來電動車成長趨勢十分明確，並引領相關供應鏈如電池、充電站、先進駕駛輔助系統、自動駕駛、車聯網、汽車共享等發展。