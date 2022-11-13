創投青睞 雙電基金錢景看俏

多元電力與電動車兩大主流趨勢確立，吸引資金進駐相關產業，根據PwC統計，2013年至2021年上半年，各產業獲全球氣候科技創投資金的比例，以電力與交通相關產業最受青睞，占比近75％，產業前景備受矚目，有利透過同時布局電力轉型與電動車的雙電主題基金，一舉掌握全球主流大勢與商機。

群益智慧聯網電動車基金經理人洪玉婷指出，近年來各國政府政策重心，在溫室氣體排放量最大的電力及交通，電動車發展提高電的需求，電力轉型及電動車發展成為主流，創投資金持續投入雙電產業，錢景看俏。太陽能與風力發電等多元電力發展，投資金額大幅提升，市場預估2021年至2050年每年投資金額可望達3.3兆美元，全球需求看升，產業長線趨勢看好，為投資不容錯過的重點領域。

台新ESG環保愛地球成長基金經理人蘇聖峰表示，人口爆炸及氣候變遷，環保問題成為當務之急，各國政府大力推動各項節能減碳政策及獎勵方案，其中電動車是最主要的受惠產業，中美二大國在電動車爭雄新戰場，也造就無限商機，隨全球政府政策支持，電動車長線將以驚人速度成長。

日盛全球智能車基金研究團隊分析，美國邁入新車型周期，多款純電車型將於近兩年上市，且政策取得新進展，在能源價格上升背景下電動化趨勢確定，政府簽署行政令，設定2030年零排放汽車銷量，占新車總銷量50％目標，整個電動車鏈需求上升，建議透過主動型基金參與電動車增長商機。

洪玉婷認為，各國陸續公布禁售燃油車時程，等於是宣告下一個百年移動革命已開始，根據IEA統計，今年全球電動車銷售量可望創歷史新高，滲透率持續提升，相關技術與零組件，如先進駕駛輔助系統、自動駕駛、馬達與電控等，可望續獲市場青睞，長線投資前景值得期待。