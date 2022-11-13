減碳時代來了 長線投資好時機

隨著各國政府大力推動減碳政策，對於電動車、乾淨能源、儲能設備等補助不遺餘力，相關投資機會近年同樣受到市場青睞。投信法人指出，投資人正面對較為險峻的市場環境，加上市面上關於減碳題材產品琳瑯滿目，建議投資人可參與長期收益機會。

華南永昌投信指出，華南永昌全球碳中和趨勢指數基金針對全球減碳趨勢特別與ICE洲際交易所合作，針對碳中和產業鏈布局，包括乾淨能源、綠色交通、儲能設備及汙染管理等，看好減碳需求爆發，緊抓產業轉型機會，布局全球相關企業發展。

華南永昌全球碳中和趨勢指數基金經理人蔣松原建議，透過指數基金布局，參考價值投資心法，在評估股票價格之外，更應該著眼企業價值，比如企業的基本面、產業的未來性、政策的支持度等做為參考依據，無須在意短線的價格波動，關鍵在於長期持有的獲利目標是否合乎預期，因此在於選擇投資標的上更需慎選優質標的，才能建構致勝投資術。

富邦ESG綠色電力ETF經理人洪珮甄表示，綠電產業在政策驅動下，長期上行趨勢明確，建議短線投資人，可就近期財報激勵與情緒反轉時點波段操作，長期投資人亦可進場布局，以獲得長期能源轉型投資收益。

國際能源署IEA近期表示，全球液化天然氣的供應吃緊，再加上產油國減產，將加速能源轉型朝向綠色能源的發展，而歐洲各國降低對俄羅斯能源依賴的問題也更加迫切，能源相關政策也持續推出，利多不斷。綠色能源將是未來能源發展的主流趨勢，相關產業市場脈動與投資標的在長期投資上相當值得留意。

富蘭克林華美投信認為，美國財政部11月將陸續將闡明補貼細節，第三季財報佳及政策越發明確將成市場催化劑，有關潔淨能源企業、公用事業體系、工會和其他機構舉行會議，與業內交流關於新頒布高達2,700億美元刺激補貼方案詳細規則，隨時間拉長，預期整體企業將更加明確了解如何透過補貼來支持其營運。

隨著第三季財報有望再創佳績以及美國政府補貼政策輪廓逐漸清晰，在全球持續發展節能減碳、環保趨勢下，投資潔淨能源趨勢勢在必行，相信潔淨能源未來十年仍有望成為炙手可熱的產業，短期波動反而是營造好的機會，富蘭克林華美投信建議，投資人不妨於資產配置上考慮逢低加碼布局潔淨能源。