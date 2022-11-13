獲利穩居亞洲前段班 印股看漲

IMF將2023年全球經濟成長率預估由2.9％下調至2.7％，然對印度2023年經濟增長則預期維持在6.1％保持不變，在全球大型經濟體中居首且高盛預估印度今明兩年企業獲利分別成長17％與13％，穩居亞洲前段班，因此，法人們持續看好印度股後市。

瀚亞印度基金經理人林庭樟指出，印度政府促使印度金融數位化，同時全球減碳及能源結構轉型推升印度能源自主、經濟體質更為獨立健全。同時印度對外資企業更為開放友善，持續吸引外資進駐，更是推升印度市場未來黃金10年的關鍵。

林庭樟表示，若聯準會升息步調放緩，將有助於資金回流溢注印度及新興市場，新興市場貨幣貶值最糟糕的跌勢可能已經結束。搭配印度本身就已經強健的基本面，印度市場將更展現如虎添翼的漲勢報酬潛能。

台新印度基金經理人黃俊晏認為，在全球經濟逆風之下，印度不僅PMI上揚，經濟學家調查持續顯示印度經濟衰退機率為零，反映印度經濟的韌性與活力；此外，第三季企業財報仍有過半數符合或優於預期。

第四季是印度傳統旺季，短線反彈尚未來到滿足點且在外資11月下旬買超加速，過去一年半以來累計鉅額賣超有待回補，提供上檔空間。

近期印度政府有意推動資本利得稅的規則簡化，並且同時進行稅率修正，投資人擔憂當局欲藉由此舉擴增財源以支應支出，市場風險偏好因而降溫，導致股市震盪走弱，法人認為，印度內需與出口潛力俱佳，近期財報季表現亮眼，吸引內資入場，其中能抵禦景氣波動、表現相對穩健的大型龍頭企業此階段相對看好。