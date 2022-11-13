東協經濟復甦 股市走出盤局

全球經濟衰退，但許多東協經濟體在2022年迄今都出現了強勁復甦，在外資資金回流之下，東協股市漸走出盤局。富達表示，在通膨數據高於預期的情況下，包括馬來西亞、泰國、印尼和菲律賓在內的大多數東協央行在升息周期中相對克制，同時試圖在通膨壓力和經濟增長之間取得平衡。馬來西亞、菲律賓和泰國股市小幅走低，扭轉了前幾個月的走勢。

富達說，印尼股市則有別於其他市場，有利的宏觀經濟背景、優於預期的獲利以及商品價格的反彈，提振了投資人的信心。在此環境下，IT資訊科技和金融產業表現較好，而房地產、原料和消費必需品則較落後。

即使東協國家依然受到幣值貶值、通膨影響，股市走勢也受到影響，但統一大東協高股息基金經理人林川欽表示，在全球需求下滑背景下，東協國家經濟結構以內需為主，明年度經濟預計仍會保持成長，經濟基本面支撐，使東協股市長線仍有機會領先全球。

隨著各國陸續解封邊境，看好泰國的觀光旅遊業復甦；而歐洲能源短缺危機，讓印尼煤炭出口受惠，而電動車的普及也使印尼鎳礦長線看好。聯準會持續升息，同樣使銀行淨利差進一步擴大，為銀行股營收帶來助益。

群益東協成長基金經理人高浩偉表示，今年來看東協國家走出疫情陰霾，可望帶動企業獲利改善，從EPS成長率來觀察，今年包括印尼、泰國、菲律賓與新加波都有雙位數水準。