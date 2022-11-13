三利多 東協基金有利可圖

今年來全球股市震盪劇烈，但東協的泰國、新加坡、馬來西亞、印尼、菲律賓等，回檔幅度相對小，隨疫情影響鈍化，帶動企業獲利改善，且這波外資撤出新興市場，東協股市反成亞洲唯一淨流入地區，並創近十年新高，三大利多加持，後市表現值得期待，有利布局東協基金參與後續行情。

群益東協成長基金經理人高浩偉表示，從經濟面來看，東協國家是少數市場預期今年仍維持經濟增長，且增長率高於長期均值的區域，企業獲利也可望隨經濟復甦而改善，從EPS成長率來觀察，今年包括印尼、泰國、菲律賓與新加波都有雙位數水準，其中印尼更高達35％，明年菲律賓、新加坡也都預估有20％以上的EPS成長率，即基本面與獲利面均健康。

日盛亞洲機會基金研究團隊指出，亞股過去一個月漲跌互見，東協成員國大多上漲，因經濟相對穩定且受惠產業鏈轉移，東協股市持續展現韌性。其中印尼第三季經濟成長創一年新高，越南至10月底外國直接投資規模年增長15.2％至177.3億美元，以製造業占比57.5％最高，越南股市持續獲外資青睞。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋認為，越南央行一個月升息兩次，市場負面雜訊滿天飛，已影響散戶信心，上周表現相對弱勢，以散戶為大宗的越南股市，雖然短期表現受影響，但外資直接投資數據仍維持成長，長期成長潛力未改變，短期靜待市場信心回籠，將啟動一波反攻。

高浩偉指出，印尼9月貿易順差穩健，已第29個月均維持順差，主要受惠原物料行情，經常帳戶盈餘明顯擴大，抵抗美元強升引發的資金外流壓力，有利後續經濟及股市表現。泰國製造業PMI自6月以來逐月上升，經濟數據顯現復甦加速跡象，且國際旅遊恢復挹注觀光業動能，在經濟加速復甦下，泰國後市表現可期。