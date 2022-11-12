配息5％大紅包來了 12檔台股ETF掀高潮

台股ETF除息是當前投資人最關注話題，幾乎每個月都有標的除息，從往年表現來看，也都有元月行情與農曆年紅包行情、資金行情。法人表示，12月、明年元月農曆年前，有12檔台股ETF將除息，民眾可透過台股ETF搶息值、擁行情。

Cmoney資料統計，從12月起至農曆年前排定除息時程的台股ETF總共12檔，然而在11月即有16檔ETF將除息，其中有13檔都在16日除息，其中具代表之一國內第一檔「ESG」台股ETF元大臺灣ESG永續，今年度配息金額為1.48元，以11日收盤價29.37元計算，殖利率達5.03％，15日為除息前最後買進日。另外，近一年績效佳的FH富時高息低波ETF也公告配發2.8元、11月17日除息，若以11日收盤價計，殖利率也在5.06％。

從12月起，將有三檔台股ETF、元月有九檔台股ETF將除息，在這12檔配息的台股ETF中，有的是年配、半年配，有的季配，然而換算成年配息幾乎都逾5％，預期在高配息率的推波之下，屆時市場預期也將迎來另一波台股ETF除息熱。

近期台股反彈後，距離年初高點仍有高達2～3成的修復空間，對於台股ETF除息行情，第一金工業30 ETF經理人牟宗堯指出，過往臺灣工業菁英30指數跌幅逾2成後，3個月、6個月後平均都漲幅有3成以上，且跌幅越重、隨後反彈幅度越大，傳統績優大型股股價跌幅逾2成後，台股轉折點或將出現，年初以來台股指數跌幅逾37％，對於想要參與ETF年度除息的投資人，相對是較佳低檔投資時點。

中信小資高價30 ETF經理人張嘉祐表示，隨著美國勞動市場降溫、通膨數據改善，聯準會利率政策強度有望走緩，美元相對走弱下，提升資金回流亞洲股市的機會，台股經過農曆年前卡位12檔台股ETF搶息值、擁行情一波修正調整後，投資價值浮現，加上庫存正預計於明年第一季到達頂峰，看好國內晶圓代工、ABF載板、IC設計、綠能及電動車等族群後市表現，股價增長動能較強。