永續投資基金 暴風式成長

全球掀起永續投資熱潮，這股風氣也吹進台灣投資市場，根據統計，過去一年台灣永續投資相關基金／ETF規模在9月達1,600億元大關，總收益人數也到達115萬人，年增138.13％、120.1％，規模、受益人數暴風式成長，顯見永續投資已是市場不可忽視的趨勢。

華南永昌台灣環境永續高股息指數基金經理人蔣松原表示，ESG題材在全球不斷發酵，台灣投資人接受度也愈來愈高，不過在目前市場波動階段，可透過指數基金追蹤指數方式分散投資風險，並挑選高殖利率產品做資金後盾，創造穩定現金流。

蔣松原指出，目前市場眾多不確定性中，企業邁向永續腳步相對來說最為清晰，不僅各大國際企業相繼要求供應鏈調整減碳，金管會更將在明年正式啟動「上市櫃公司永續發展路徑圖」。

隨著近來台股跌深，蔣松原表示，預估第四季市場盤整機率仍高，但往往在市場跌深時會從中發現遭到錯殺的個股，投資人可掌握低檔進場時機，尤其把握ESG表現佳兼具高殖利率特色企業重點布局，才能避開地雷區，規劃長期穩健的投資計畫。

日盛台灣多重資產基金研究團隊指出，現階段市場在進入落底回升之初波動較大，各市場指數多位於相對低檔區，而台灣多重資產策略當中的可轉債可在此刻以偏債類型操作、抵禦股市下檔風險，因此當前規劃投組朝40％拉高台灣可轉債配置，再搭配30％息收相對較高的台灣特別股增進穩健收益，最後加上20％高股息低波動股票標的、儲備市場反轉時的參與率。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，全球金融市場震盪，同時抵禦市場的波動度，配置中不可或缺的即是高息資產，因高息資產除具備易漲抗跌的特性外，其有息保護亦相對不受升息利空衝擊，投資價值將明顯優於一般資產，而台股是投資人最熟悉的市場，投資理財上不可偏廢。

若以存股的角度來看，高息股的誘因除了穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，以今年來台股偏空的走勢為例，同期間台股高息相關ETF的平均報酬率約-17.61％，明顯優於大盤的-27.94％，換個角度思考，若在跌深的此時進場，獲得的潛在收益預期將更大。