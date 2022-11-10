升息循環 投資級債ETF配息衝高

美國聯準會今年11月如預期升息3碼，今年以來已升息15碼，促使美國10年期公債站穩4％，債券ETF分配收益也相對來到高點。中信優先金融債經理人張瓈尹表示，據芝加哥交易所（CME）FedWatch預估，升息循環應該會在明年初到達頂峰，來到4.75％至5％水位，目前美國10年期公債殖利率呈現高檔震盪格局，通膨與就業數據對貨幣緊縮政策有所支撐。

張瓈尹表示，聯準會抑制通膨的決心更加明確，儘管升息步調有機會放緩，但經濟衰退隱憂升溫，投資人應衡量自身資金布置，分批進場，惟須注意經濟衰退疑慮升溫，企業基本面、償債能力成選取關鍵因素，違約率相對低且高評級的投資等級債具一定的吸引力。

短期內因聯準會衡量經濟衰退及通膨等影響升息因素下，美債殖利率走勢仍反覆震盪，惟目前投資級債息收已來到5.5％以上，短期布局可先介入享有高息收，待明年升息暫緩或有降息出現。

國泰投資級公司債ETF基金經理人林盈華指出，美國通膨壓力仍居高不下，聯準會11月利率會議再次升息3碼，其升息路徑仍符合9月所公布的利率點陣圖。

整體看來，美國10年期公債殖利率依舊在4.1％附近，未再創下年內新高，顯示未來殖利率再上彈空間有限且機率不大。

今年以來美債殖利率隨基準利率快速揚升，帶動各類債券收益率大幅彈升，全球債市評價面逐步具吸引力，目前彭博10年期以上BBB美元息收公司債（大陸除外）指數，持有至到期的殖利率已來到6.66％水準，展現投資級債優質收益特性。